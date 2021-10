A D-vitamin jótékony hatásai

A Harvard Egyetem kutatói kimutatták, hogy a D-vitamin hiánya jelenleg a Földön körülbelül egymilliárd embert érint. Viszont a napfényhiányos hónapokban kevesen töltenek elég időt a szabadban ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű D-vitamint állítson elő a szervezetük.

Azonban ez a zsírban oldódó vitamin nagy jelentőséggel bír, hiszen hiányállapota súlyos betegségekhez is vezethet, illetve a csontjainkra, izmainkra és az immunrendszerünkre is hatással van. Éppen ezért fontos, hogy szervezetünk D-vitamin-szintje megfelelő legyen, és napfényhiányos időkben is gondoskodjunk róla, hogy elég D-vitamint vigyünk be. (A napi ajánlott D-vitamin-bevitel felnőttek esetében 1500-2000 NE, túlsúlyosaknál ennek a duplája.)

Nézzük hát, hogy melyek azok a jótékony hatások, amelyek miatt feltétlenül gondoskodnunk kell vitaminpótlásról a téli hónapokban!

Véd a betegségek ellen

A D-vitamin nagyban elősegíti az immunrendszerműködését, így a szervezet védekezőképességét is támogatja. Ennek az az oka, hogy a fehérvérsejtek egyes fajtái, amelyek felelősek a baktériumok, illetve a vírusok elpusztításáért, a vér alacsony D-vitamin-koncentrációja esetén nem lendülnek akcióba, így a szervezet védtelen a különböző fertőzések, például légúti megbetegedések vagy az influenza ellen. Ezen kívül nemcsak a kisebb fertőzések, hanem a veszélyesebb betegségektől is megóvhat minket, ha figyelünk a D-vitamin szintünkre: a különféle daganatos megbetegedéseknek (mellrák, prosztatarák, vastagbélrák), a sclerosis multiplexnek, a magas vérnyomásnak és a szívinfarktusnak is alacsonyabb a kockázata abban az esetben, ha a vérben normális a D-vitamin szintje.

Egészséges csontok és fogak

A D-vitamin egyik legfontosabb feladata, hogy segítse a kalcium beépülését a csontokba és a fogakba, ily módon szabályozza a szervezet kalciumszintjét. Tehát, ha nem szenvedünk a D-vitamin hiányától, az egészségesebb, szuvasodásra kevésbé hajlamos fogakat és erős csontozatot és izomzatot eredményez. Így nem kell félnünk annyira a csonttörésektől, és nem kell aggódnunk a csontritkulás miatt sem, illetve az izomfájdalmakra is kisebb lesz az esélyünk.

Hogyan pótoljuk?

Bár egyes halak, a halmáj és a tojássárgája tartalmaz D-vitamint, a vitamin pótlásának legegyszerűbb módja mégis, ha kapszulákat szedünk. Ennek oka, hogy táplálkozással nagyon nehéz elérni a napi ajánlott 1500-2000 NE mennyiséget. Fontos, hogy a D-vitamin a zsírban oldódó vitaminok közé tartozik, ezért túladagolható, így mindenképpen konzultáljunk orvossal arról, hogy milyen adagban pótoljuk a vitamint.

Forrás: hazipatika.com