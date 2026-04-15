Egész Európában gyógyszerhiány lehet, ha a Hormuzi-szoros zárva marad

Olaszországban és Európa egészében gyógyszerhiányhoz vezethet, ha a Hormuzi-szoros tovább lezárása miatt a főhatóanyagok nem érkeznek meg a Közel-Keletről – jelentette ki Orazio Schillaci olasz egészségügyi miniszter szerdán.

A tárcavezető sajtótájékoztatón hangoztatta, hogy a lehető leggyorsabban

közös európai tervet kell életbe léptetni a távol-keleti országoktól való gyógyszerfüggőség megszüntetésére.

„Elfogadhatatlan, hogy bármilyen diplomáciai incidens, geopolitikai feszültség, mint a mostani, veszélybe sodorja az olasz és európai polgárok egészségét” – jelentette ki Orazio Schillaci.

Marcello Gemmato egészségügyi államtitkár egy római szakmai fórumon hozzátette, hogy az Olaszországban alkalmazott életmentő gyógyszerek aktív princípiumainak közel nyolcvan százaléka külföldről, főleg Indiából és Kínából érkezik, és „az ellátás megszakítása esetén Olaszország nehézségbe kerülhet”.

Gemmato hozzátette, hogy a tárca a nemzeti gyógyszeripar erősítését szorgalmazza.

A vészharangot Marcello Cattani a Farmindustria gyógyszeripari szervezet elnöke kongatta meg kedden, hangoztatva, hogy

ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, néhány hónapon belül hiány jelentkezhet az olaszországi gyógyszerpiacon olyan termékek esetében, mint a paracetamol, az antibiotikumok és a rákgyógyszerek.

Hozzátette: az iráni háború az utóbbi négy év harmadik „gyógyszersokkját” okozta, az előállítási árak 2021-től több mint húsz százalékkal emelkedtek.

