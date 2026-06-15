Zivatarok után visszatér a nyári meleg Kárpátaljára

A hét első felében még előfordulhatnak záporok és zivatarok Kárpátalja több térségében, a hét végére azonban szárazabb, naposabb időjárás érkezik, és jelentősen emelkedik a hőmérséklet.

A sinoptik.ua előrejelzése szerint hétfőn változóan felhős idő várható, helyenként rövid ideig tartó esőkkel. A nappali hőmérséklet 19–24 Celsius-fok között alakul.

Kedden már kevesebb csapadékra lehet számítani. Az éjszakai órákban elszórtan még előfordulhat eső, napközben azonban többnyire száraz idő várható. A levegő hőmérséklete nappal 21–26 fokig emelkedhet.

Szerdán és csütörtökön ismét kialakulhatnak helyenként záporok, zivatarok, főként a hegyvidéki területeken. A nappali csúcshőmérséklet ekkor már elérheti a 27–29 fokot, miközben az éjszakák továbbra is viszonylag hűvösek maradnak.

A meteorológusok szerint péntekre stabilizálódik az időjárás, és Kárpátalja-szerte túlnyomóan száraz, napos idő várható. A hőmérséklet több helyen 30 Celsius-fok fölé emelkedhet.

Beregszászban a hét második felében már igazi nyári időre lehet számítani. A sinoptik.ua előrejelzése alapján pénteken a nappali csúcshőmérséklet elérheti a 31–32 Celsius-fokot, miközben csapadék nem valószínű.

A sinoptik.ua előrejelzése szerint a hét folyamán többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható Kárpátalján. Beregszász térségében a szél jellemzően 10–20 km/órás sebességgel fújhat, zivatarok környezetében azonban átmenetileg erősebb széllökések is előfordulhatnak.

A szakemberek azt javasolják, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, és lehetőség szerint kerüljük a hosszabb ideig tartó közvetlen napozást a déli órákban.

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