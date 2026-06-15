Földrengés történt Munkács közelében
Enyhe földmozgást regisztráltak Kárpátalja területén, Munkács közelében június 15-én közép-európai idő szerint 9 óra 7 perckor – közölte a Speciális Ellenőrzési Központ.
A szakemberek tájékoztatása szerint a földrengés epicentruma Beregszentmiklós (Csinađijovo) település térségében volt, mintegy 10 kilométeres mélységben. A jelenség erősségét 1,8-as magnitúdóra becsülték a Richter-skálán.
A hivatalos besorolás alapján az ilyen mértékű földmozgás az „érzékelhetetlen” kategóriába tartozik, vagyis a lakosság nagy valószínűséggel nem észlelte a rengést, és károkról sem érkezett jelentés.
A szakértők szerint az ilyen gyenge földrengések viszonylag gyakoriak a térségben, és általában csak műszerek képesek kimutatni őket.
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