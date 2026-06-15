Gránáttal fenyegette családját egy férfi Huszton

Riasztották a rendőrséget Husztra, miután egy férfi kézigránáttal fenyegette meg családtagjait az éjszaka folyamán.

során egy nő hívta a rendőrséget, és bejelentette, hogy férje otthonukban erőszakos magatartást tanúsít, valamint azzal fenyegetőzik, hogy felrobbant egy kézigránátot abban a házban, ahol ő és két tinédzser fia – egy 14 és egy 18 éves fiú – tartózkodik.

A helyszínre érkező rendőrök gyorsan biztosították az épületet, majd a szükséges óvintézkedések mellett elfogták az elkövetőt, és kimenekítették a nőt és a két fiatalt. A családtagok sértetlenül kerültek biztonságba.

A helyszíni átvizsgálás során a nyomozók valóban egy éles kézigránátot találtak a házban, így a fenyegetés valós veszélyt jelentett.

A gyanúsítottat őrizetbe vették, és ideiglenes fogdába szállították. A hatóságok a cselekményt a 263. cikkely (1) bekezdése alapján – lőfegyverrel és lőszerrel való tiltott bánásmód – minősítik, emellett külön vizsgálják a családon belüli erőszak és a fenyegetések körülményeit is.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van.

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