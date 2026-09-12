Gránátalmalé: ezért érdemes naponta inni

A gránátalmalé hatása miatt egyre népszerűbb, hiszen több fronton is védi a szervezetünket. De vajon számít-e, mikor isszuk, és mennyi az ideális mennyiség?

A gránátalmalé rendszeres fogyasztása számos jótékony hatással bír, a Health szerint ugyanakkor nem mindegy, mennyit iszunk belőle. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla.

A gránátalmalé hatása

Jó tesz a szívnek és az érrendszernek – A gránátalma és a belőle készült lé számos polifenolt és más antioxidánsokat tartalmaz. Ezek segíthetnek az oxidatív stressz elleni védekezésben, amelyek hosszú távon a szív- és érrendszerre is hatással lehetnek. A gyümölcsben található vegyületek segíthetik a nitrogén-monoxid termelődését is, ami hozzájárul az erek ellazulásához, így a megfelelő véráramlást is támogatja.

– A gránátalma és a belőle készült lé számos polifenolt és más antioxidánsokat tartalmaz. Ezek segíthetnek az oxidatív stressz elleni védekezésben, amelyek hosszú távon a szív- és érrendszerre is hatással lehetnek. A gyümölcsben található vegyületek segíthetik a nitrogén-monoxid termelődését is, ami hozzájárul az erek ellazulásához, így a megfelelő véráramlást is támogatja. Csökkenti a gyulladást – A gránátalmalé több, gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkező vegyületet is tartalmaz.

A gránátalmalé több, gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkező vegyületet is tartalmaz. Javítja a koleszterinszintet – A gránátalma fogyasztása kedvezően befolyásolhat bizonyos vérzsírértékeket, például a trigliceridszintet és a HDL-, vagyis „jó” koleszterin szintjét.

A gránátalma fogyasztása kedvezően befolyásolhat bizonyos vérzsírértékeket, például a trigliceridszintet és a HDL-, vagyis „jó” koleszterin szintjét. Segít leküzdeni a fertőzéseket – Segíthet a baktériumok és vírusok elleni harcban: a gránátalmalé fogyasztása a COVID-19-cel küzdők esetében is előnyös lehet, különösen azoknak, akiknek valamilyen alapbetegségük is van, például magas vérnyomás vagy cukorbetegség.

Segíthet a baktériumok és vírusok elleni harcban: a gránátalmalé fogyasztása a COVID-19-cel küzdők esetében is előnyös lehet, különösen azoknak, akiknek valamilyen alapbetegségük is van, például magas vérnyomás vagy cukorbetegség. Támogatja az izmok gyors regenerálódását – Javíthatja az állóképességet, valamint segíthet az izomláz mérséklésében is. Ezeket a hatásokat a gránátalma magas polifenoltartalmának tulajdonítják, amely hatékonyan véd az oxidatív stressztől. A benne található antioxidánsok emellett az erek tágításában is segíthetnek, ez pedig lehetővé teszi, hogy edzés közben több oxigén és tápanyag jusson az izmokba. Aki tehát rendszeresen sportol, annak a gránátalmalevet érdemes még edzés előtt elfogyasztania.

– Javíthatja az állóképességet, valamint segíthet az izomláz mérséklésében is. Ezeket a hatásokat a gránátalma magas polifenoltartalmának tulajdonítják, amely hatékonyan véd az oxidatív stressztől. A benne található antioxidánsok emellett az erek tágításában is segíthetnek, ez pedig lehetővé teszi, hogy edzés közben több oxigén és tápanyag jusson az izmokba. Aki tehát rendszeresen sportol, annak a gránátalmalevet érdemes még edzés előtt elfogyasztania. Javíthatja az agy egészségét – A gránátalmában található, antioxidáns hatású vegyületek védik az idegsejteket a károsodástól. Az urolitin A nevű vegyület kifejezetten támogathatja az agy egészségét, valamint védelmet nyújthat a demencia és az Alzheimer-kór ellen.

Mennyit érdemes inni belőle?

Általában napi 1-2 deciliter 100 százalékos gránátalmalé megfelelő mennyiség lehet. Egyes kutatásokban már ekkora adagok fogyasztása mellett is megfigyeltek kedvező hatásokat. Fontos azonban, hogy ne vigyük túlzásba, a gyümölcslé ugyanis rostot alig tartalmaz, miközben a természetes cukortartalma is igencsak magas. Ha megtehetjük, válasszuk néha inkább magát a gyümölcsöt! Bár a gránátalmát nehéz megpucolni, de a magok igencsak laktatóak, így a fogyásban is segíthet.

Nem mindegy, milyen levet választ

Ha gránátalmalét vásárol, válasszon a 100 százalékos, hozzáadott cukrot nem tartalmazó változatok közül! Ha így túl tömény

hígítsuk fel vízzel,

szódával, vagy

adjuk hozzá turmixokhoz!

Kinek kell odafigyelnie a mennyiségre?

Cukorbetegeknek: Mivel a gránátalmalé természetes gyümölcscukrot tartalmaz, megemeli a vércukorszintet. Cukorbetegség vagy inzulinrezisztencia esetén tehát különösen fontos az adagolás, és célszerű a levet fehérjét, rostot vagy egészséges zsírokat tartalmazó étellel együtt fogyasztani. A hozzáadott cukrot tartalmazó gránátalma italokat pedig ezekben az esetekben különösen kerülni kell.

Mivel a gránátalmalé természetes gyümölcscukrot tartalmaz, megemeli a vércukorszintet. Cukorbetegség vagy inzulinrezisztencia esetén tehát különösen fontos az adagolás, és célszerű a levet fehérjét, rostot vagy egészséges zsírokat tartalmazó étellel együtt fogyasztani. A hozzáadott cukrot tartalmazó gránátalma italokat pedig ezekben az esetekben különösen kerülni kell. Rendszeres gyógyszerszedőknek: A gránátalmalé a legtöbb ember számára biztonságosan fogyasztható, de egyes gyógyszerekkel kölcsönhatásba léphet. Ha tehát vérnyomáscsökkentőt, véralvadásgátlót, sztatint vagy más gyógyszert kell rendszeresen szednie, egyeztessen a kezelőorvosával, mielőtt rendszeresen gránátalmalevet inna!

Forrás: hazipatika.com

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