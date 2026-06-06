Terítéken az ukrán egészségügy európai integrációja

Kárpátalja adott otthont a „Egészséges Ukrajna 2030” elnevezésű országos fórumnak június 5-én, amelyen az ukrán egészségügy fejlesztésének irányairól és az európai integráció lehetőségeiről egyeztettek.

A rendezvényen részt vett Viktor Ljasko egészségügyi miniszter és csapata, Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője, kormányzati tisztségviselők, parlamenti képviselők, nemzetközi partnerek, valamint egészségügyi intézmények vezetői.

A fórum résztvevői az egyik panelbeszélgetés keretében az ukrán egészségügy európai integrációjának lehetőségeit és kihívásait vitatták meg.

Mirszlav Bileckij közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Kárpátalja számára a négy európai uniós országgal való határkapcsolat nemcsak földrajzi adottság, hanem a mindennapi élet része is. Mint írta, a határ menti térségekben korábban gyakori volt, hogy a lakosok egészségügyi szolgáltatásokat külföldön vettek igénybe, azonban az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően a helyi egészségügyi intézmények szolgáltatásainak színvonala jelentősen javult.

A kormányzó szerint az európai együttműködési programok hozzájárulnak az egészségügyi infrastruktúra korszerűsítéséhez, az orvosi eszközpark fejlesztéséhez, valamint a szakemberek képzéséhez és tapasztalatcseréjéhez.

Bileckij kiemelte, hogy a teljes körű háború kitörése előtt Kárpátalja jelentős eredményeket ért el az egészségturizmus területén, és ez az ágazat jelenleg is fejlődési lehetőségeket kínál. Véleménye szerint a megye előnyei közé tartozik a kedvező földrajzi elhelyezkedés, a határ közelsége, a jó közlekedési kapcsolatok, valamint a természeti adottságok.

A fórumon szó esett többek között a plasztikai sebészet, a fogászat, az ortopédia, az endoprotetika, a minimálisan invazív sebészeti eljárások és a rehabilitáció fejlesztésének lehetőségeiről is.

A kormányzó ugyanakkor rámutatott arra, hogy az egészségügyi rendszer egyik legnagyobb kihívását továbbra is a szakemberhiány és az elvándorlás jelenti, amely nemcsak a tapasztalt orvosokat, hanem a pályakezdő szakembereket is érinti.

A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy az ukrán egészségügy európai integrációja hosszú távú folyamat, amelyhez további fejlesztésekre, nemzetközi együttműködésre és a szakemberállomány megtartását célzó intézkedésekre van szükség.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →