Egyre több fiatal nyúl kábítószerekhez Kárpátalján

Az utóbbi években Kárpátalján is egyre gyakrabban tapasztalható a kábítószerek használatának terjedése a fiatalok körében. A serdülőkori droghasználat nemcsak társadalmi, hanem mély pszichológiai gyökerekkel is bír. A kamaszkor a testi, hormonális és érzelmi változások időszaka, amikor a fiatalok különösen érzékenyek a külső hatásokra – ez pedig növeli a függőség kialakulásának kockázatát.

A szakemberek szerint számos belső és külső tényező állhat a háttérben:

Traumák elől való menekülés: sok fiatal a drogokat az érzelmi fájdalom, a szorongás vagy a gyász elől való menekülés eszközeként használja.

„Öngyógyítás” pszichés problémák esetén: depresszió, szorongás vagy egyéb mentális zavarok miatt a fiatalok gyakran próbálják saját magukat megnyugtatni vagy „kiegyensúlyozni” a tudatmódosító szerekkel.

Alacsony önértékelés, megfelelési vágy: a közösséghez tartozás igénye, a kortársak elismerésének keresése erős motiváló tényező lehet.

Unalom és izgalomkeresés: a monotonitás és a kalandvágy hajtja a kísérletező kedvű fiatalokat.

Csoportnyomás: a kortársak befolyása sokszor erősebb, mint a józan megfontolás vagy a szülői tanács.

Családi problémák: a támogatás hiánya, a gyakori konfliktusok, az elhanyagolás vagy éppen a túlzott kontroll mind olyan tényezők, amelyek növelik a veszélyt.

Tévhitek és információhiány: a fiatalok sokszor nincsenek tisztában a kábítószerek valódi veszélyeivel, miközben a közösségi médiában terjednek a „biztonságos droghasználatról” szóló hamis üzenetek.

A szakértők hangsúlyozzák: a legtöbb fiatal nem a drogot keresi, hanem megértést, elfogadást és támogatást.

A hatékony megelőzés nem csupán a következmények elleni harcot jelenti, hanem olyan társadalmi környezet megteremtését, ahol a fiatalok biztonságban érzik magukat, és képesek segítséget kérni.

Család: a nyílt kommunikáció és az érzelmi támogatás a legjobb védelem.

Iskolák: a prevenciós programoknak valós, hiteles információkat kell nyújtaniuk – nem félelemkeltéssel, hanem tudatosítással.

Egészségügyi és pszichológiai ellátás: könnyen elérhető, bizalmas és stigmatizációmentes segítséget kell biztosítani azoknak, akik bajban vannak.

A fiatalok függősége elleni küzdelem csak akkor lehet eredményes, ha a családok, az iskolák, az egészségügyi szakemberek és a közösségek együttműködnek – és nem a hibást keresik, hanem a megoldást.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátlja.ma