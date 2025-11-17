Elindult az európai HIV- és hepatitisztesztelési hét: életet menthet, ha tudják a státuszukat

Az európai HIV- és vírusos hepatitisz B és C tesztelési hét november 17-e és 24-e között zajlik, amelyhez Ukrajna – így Kárpátalja is – minden évben csatlakozik. A kezdeményezés célja felhívni a figyelmet arra, hogy a fertőzések korai felismerése kulcsfontosságú, hiszen a minél hamarabb elkezdett kezelés jelentősen javítja az életminőséget és megakadályozza a fertőzés továbbadását.

A teszteléshez nincs szükség különösebb előkészületre: a vizsgálat bármely napszakban elvégezhető. Azonban, ha valaki kockázatos kontaktusnak volt kitéve, érdemes 3–8 hetet várni, mert ebben az időszakban ad a teszt megbízható eredményt.

Kétféle vizsgálati módszer érhető el, mindkettő pontos és biztonságos:

Gyors teszt: az eredmény 15–30 percen belül megérkezik, és számos egészségügyi intézményben elérhető.

Laboratóriumi vizsgálat: az eredmény néhány órán vagy napon belül készül el.

Ukrajnában a HIV, valamint a hepatitisz B és C szűrése ingyenes és teljesen bizalmas. A lakosok több helyszínen is elvégezhetik a vizsgálatot:

családorvosnál,

állami vagy önkormányzati egészségügyi intézményekben, illetve AIDS-központokban,

a legközelebbi tesztelési ponton,

civil és közösségi szervezeteknél, amelyek a veszélyeztetett csoportok számára nyújtanak szolgáltatásokat,

valamint a régiókban működő mobil ambulanciákban.

Pozitív eredmény esetén nincs ok pánikra. A teszt nem jelent végleges diagnózist: a kezelőorvos további vizsgálatokat rendel el a megerősítéshez, és segít a megfelelő terápiát kiválasztani. A HIV, illetve a hepatitisz B és C kezelésére szolgáló gyógyszereket Ukrajnában az állam finanszírozza, így a betegek számára a kezelés teljesen díjmentes.

Negatív eredmény esetén szükség esetén szóba jöhet a HIV-fertőzés megelőzését szolgáló előzetes gyógyszeres védelem, az úgynevezett preexpozíciós profilaxis (PrEP/DKP).

A díjmentes tesztelési lehetőségeről további információk a Népegészségügyi Központ honlapján találhatók.

Kárpátalja.ma