Elkezdődött a pollenszezon

Várhatóan fokozatosan erősödik a héten a pollenterhelés. Az idei allergiaszezon már hivatalosan is elkezdődött, így a pollenallergiásoknak néhány tanácsot már most érdemes betartaniuk.

„A hét elején a lehűlés hatására a pollenterhelés kis mértékben csökken, a hét közepétől azonban várhatóan újból felerősödik” – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss pollenjelentésében. Mint írták, a korai fák pollenjére allergiások a következő napokban a tüneteik fokozódására számíthatnak. Elsősorban orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés jelentkezhet.

Tavaszi allergia: ezek a pollenek okoznak most panaszokat

A nyár pollenje országosan magas, helyenként pedig akár nagyon magas koncentrációban is jelen lehet, a ciprus- és tiszafafélék, valamint a kőris virágporának koncentrációja pedig jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. Az éger, a juhar, a fűz és a szil pollenjének levegőben keringő mennyisége jelenleg közepes, a mogyoróé pedig alacsony. Kis mennyiségben a gyertyán, a nyír és a sásfélék virágpora is kimutatható már.

10 tanács, amely segít könnyebben átvészelni az allergiaszezont

Az nlc.hu és az Alma Patika cikkei nyomán összegyűjtöttünk 10 olyan tanácsot, amelyek megfogadásával könnyebben átvészelhető lehet az idei allergiaszezon.

A ruháján megtapadhatnak a pollenszemcsék, ezért érdemes hazaérkezés után rögtön átöltözni, hogy kevesebb eséllyel szórja szét az otthonában az allergéneket. Az ágyneműn nagy mennyiségben megtapadhatnak a szellőztetés során, a hajáról, vagy akár a kutyája szőréről a hálószobába jutó pollenek. Ez megnehezítheti a nyugodt alvást, ezért javasolt legalább heti 1-2-szer lecserélni és magas hőfokon kimosni az ágyneműt. A ruhák és az ágyneműt gyakoribb mosása csak akkor segít hatékonyan az allergiás panaszok enyhítésében, ha a kimosott textíliákat nem szabadtéren, a pollenekkel teli levegőn szárítja meg. A nedves ruhákra sokkal több pollen rátapadhat, mint elsőre gondolnád. Az allergiaszezon idején előnyösebb a rövid haj, azon ugyanis kevesebb pollen tud megtapadni. Ha viszont nem szívesen változtatna a frizuráján, akkor érdemes megfontolni a napi hajmosást! Allergiaszezonban a szokásosnál is jobban ügyelni kell a lakás tisztaságára, a pollenek ugyanis remekül megtelepedhetnek a textileken és a bútorokra rakódott porrétegben. Érdemes tehát bevezetni a napi szintű porszívózást és portörlést. Szellőztetésre mindenképpen szükség van, fontos azonban az időpont gondos megválasztása is. A szakértők szerint éjszaka és hajnalban a legjobb szellőztetni, ugyanis akkor a legalacsonyabb a pollenkoncentráció a levegőben. Sokat segíthet a tünetek enyhítésében a maszkviselés is. Jelentős mennyiségű pollen belélegzésétől tud megvédeni már egy egyszerű textilmaszk is. Ha tudja, milyen növények pollenjére allergiás, akkor érdemes nyomon követni, hogy azok mikor virágoznak, illetve mikor vannak jelen a levegőben az adott allergének tüneteket okozó mennyiségben. Bizonyos pollenallergiák esetén az úgynevezett keresztallergia lehetőségével is számolni kell. A nyírfapollen miatt tüsszögőknél például a mogyoró és az őszibarack, a parlagfűre érzékenyeknél a banán és a görögdinnye, a feketeürömre allergiásoknál pedig a zeller fogyasztása is panaszokat okozhat. A pollenallergiás panaszok enyhítésére számtalan allergia elleni készítmény – például szemcsepp, orrspray vagy tabletta – érhető el a gyógyszertárakban. Ezek hatékonyan mérsékelhetik a tüneteket, így jelentősen javulhat az életminőség és a közérzet az allergiaszezonban. A legideálisabb készítmények kiválasztásához ajánlott allergológus vagy gyógyszerész segítségét kérni!

