Ez az étel okozza a legnagyobb károkat a vércukorszintedben
A vércukorszint-ingadozás nemcsak a cukorbetegek problémája: mindannyiunk energiaszintjére és közérzetére hatással van. De vajon melyik étel dobja meg leginkább a vércukrot?
Sokan automatikusan a cukorra gondolnak, ha a magas vércukorszint okairól van szó. A valóság azonban ennél árnyaltabb: nemcsak a hozzáadott cukorral nyúlhatunk félre. Vannak ugyanis olyan ételek az édességeken kívül is, amelyek villámgyorsan emelik meg a vércukorszintet, ami hirtelen energialöketet, majd gyors visszaesést okozhat, ez pedig hosszú távon az anyagcserét is megterhelheti. Emellett kimerültséggel jár, ráadásul plusz kilókban is megmutatkozik.
A magas vércukorszint okai – a gyors felszívódás a ludas
A vércukorszint szempontjából nem egyetlen konkrét étel káros, hanem az úgynevezett magas glikémiás indexű élelmiszerek. Ezek azok ugyanis, amelyek gyorsan lebomlanak, és rövid idő alatt nagy mennyiségű glükózt juttatnak a vérbe.
Ilyenek például:
- fehér kenyér;
- cukros pékáruk;
- cukros édességek;
- fehér rizs és
- burgonya.
Miért gond a gyors felszívódás?
A gyorsan felszívódó szénhidrátok hatására:
- a vércukorszint hirtelen megemelkedik;
- a szervezet nagy mennyiségű inzulint termel (kivéve 1-es típusú cukorbetegek esetében);
- majd a vércukorszint gyorsan visszaesik.
Ez az úgynevezett „cukorhullámvasút” nemcsak fáradtságot és éhséget okozhat, hanem hosszú távon növelheti a 2-es típusú cukorbetegség, és a szív- és érrendszeri problémák kockázatát is.
Mit egyek ezek helyett?
A fent említett ételekkel ellentétben az alacsony glikémiás indexű ételek lassabban emésztődnek, így egyenletesebb vércukorszintet és hosszabb teltségérzetet biztosítanak. Válaszd tehát
- a rostban gazdag zöldségeket, például hüvelyeseket (lencse, bab, csicseriborsó);
- a natúr tejtermékeket (görög joghurt, natúr joghurt, kefir);
- a teljes kiőrlésű gabonákat (zabpehely, bulgur); valamint
- az olajos magvakat! Fontos még, hogy
- kerüld a túlságosan feldolgozott élelmiszereket!
Nem csak az étel számít
A vércukorszint alakulását több tényező is befolyásolja:
- az elfogyasztott adag;
- az ételkombináció – előnyös például, ha az étkezésben van elegendő fehérje és rost, ezek ugyanis lassítják a felszívódást; illetve
- az elkészítés módja – habarás helyett sűrítésre használj némi zabpelyhet, illetve ne rántva, hanem grillezve készítsd a húst, zöldséget!.
Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Getty Images)