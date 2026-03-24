Ez az étel okozza a legnagyobb károkat a vércukorszintedben

A vércukorszint-ingadozás nemcsak a cukorbetegek problémája: mindannyiunk energiaszintjére és közérzetére hatással van. De vajon melyik étel dobja meg leginkább a vércukrot?

Sokan automatikusan a cukorra gondolnak, ha a magas vércukorszint okairól van szó. A valóság azonban ennél árnyaltabb: nemcsak a hozzáadott cukorral nyúlhatunk félre. Vannak ugyanis olyan ételek az édességeken kívül is, amelyek villámgyorsan emelik meg a vércukorszintet, ami hirtelen energialöketet, majd gyors visszaesést okozhat, ez pedig hosszú távon az anyagcserét is megterhelheti. Emellett kimerültséggel jár, ráadásul plusz kilókban is megmutatkozik.

A magas vércukorszint okai – a gyors felszívódás a ludas

A vércukorszint szempontjából nem egyetlen konkrét étel káros, hanem az úgynevezett magas glikémiás indexű élelmiszerek. Ezek azok ugyanis, amelyek gyorsan lebomlanak, és rövid idő alatt nagy mennyiségű glükózt juttatnak a vérbe.

Ilyenek például:

fehér kenyér;

cukros pékáruk;

cukros édességek;

fehér rizs és

burgonya.

Miért gond a gyors felszívódás?

A gyorsan felszívódó szénhidrátok hatására:

a vércukorszint hirtelen megemelkedik;

a szervezet nagy mennyiségű inzulint termel (kivéve 1-es típusú cukorbetegek esetében);

majd a vércukorszint gyorsan visszaesik.

Ez az úgynevezett „cukorhullámvasút” nemcsak fáradtságot és éhséget okozhat, hanem hosszú távon növelheti a 2-es típusú cukorbetegség, és a szív- és érrendszeri problémák kockázatát is.

Mit egyek ezek helyett?

A fent említett ételekkel ellentétben az alacsony glikémiás indexű ételek lassabban emésztődnek, így egyenletesebb vércukorszintet és hosszabb teltségérzetet biztosítanak. Válaszd tehát

Nem csak az étel számít

A vércukorszint alakulását több tényező is befolyásolja:

az elfogyasztott adag;

az ételkombináció – előnyös például, ha az étkezésben van elegendő fehérje és rost, ezek ugyanis lassítják a felszívódást; illetve

az elkészítés módja – habarás helyett sűrítésre használj némi zabpelyhet, illetve ne rántva, hanem grillezve készítsd a húst, zöldséget!.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)