Ételek, amik segítik vagy zavarják az alvást

Pár falat lefekvés előtt segíthet, de ha túl sok, akkor garantált az álmatlanság. Mit és mennyit ehetünk, együnk, hogy zavartalan legyen az éjszakai pihenésünk?

Bár a tudomány nem tud minden választ megadni, érdemes szem előtt tartanunk a kutatásokon alapuló javaslatokat, főképp, ha arra adnak tippeket, mik azok az ételek, amiknek a fogyasztásával a legpihentetőbb lesz az alvás. Vagy épp arra figyelmeztetnek, miket ne együnk, mert azoktól nem jön majd álom a szemünkre. A WebMD több kutatás és tanulmány alapján összegyűjtötte, mi segíthet és mi árthat az éjszakai pihenésünknek.

Triptofánban gazdag ételek

Mind hallottuk már, hogy egy csésze meleg tej elfogyasztásával hamarabb léphetünk be az álmok birodalmába. De miért van ez? A kutatók bizonyították, a tejtermékek triptofánt tartalmaznak, mely egy, az elalvást elősegítő anyag. Kiváló triptofán források a tejtermékeken túl a diófélék, az olajos magvak, a banán, a méz és a tojás is.

Csillapítsuk szénhidrátéhségünk (egy kicsit)

A szénhidrátban gazdag ételek is segíthetnek. Egy kis késő esti nasi, például egy tál gabonapehely tejjel, pár szem dió, keksz vagy némi sajt és kenyér segíthetnek álomba merülni. Fontos azonban, hogy csak kis mennyiséget fogyasszunk belőlük.

Pár falat lefekvés előtt

Kutatások szerint az inszomniában szenvedőknek segíthet az elalvásban, ha van egy kis étel a gyomrukban lefekvéskor. Egy kis tej például, vagy pár falat nasi segíthet. Soha ne együnk azonban sokat, és/vagy nehéz ételeket lefekvés előtt, az ugyanis megterheli az emésztőrendszert, és képtelenek leszünk elaludni.

Kerüljük a magas zsírtartalmú ételek fogyasztását

Kísérletekkel bizonyították, hogy azok az emberek, akik gyakran fogyasztanak magas zsírtartalmú ételeket, gyakrabban küzdenek túlsúllyal, és alvási ciklusuk is megszakadhat. Ennek oka, hogy a nehéz ételek aktiválják az emésztést, ami gyakran éjszakai mosdóhasználattal is társul.

Óvatosan a rejtett koffeinnel

Abban nincs semmi meglepő, hogy egy késő délutáni vagy épp kora esti kávé képes megzavarni az alvásunkat. De ne feledkezzünk meg azokról a koffeinforrásokról sem, melyek nem ennyire egyértelműek. Ott van példának okáért a kóla, a tea vagy a csokoládé is, aminek jelentős lehet a koffeintartalma. Ha jól szeretnénk aludni, 4-6 órával lefekvés előtt már ne fogyasszuk ezeket sem.

Bizonyos gyógyszerek is tartalmazhatnak koffeint

Több olyan vény nélkül kapható és vényköteles gyógyszer is van, amiben lehet koffein. Ilyenek bizonyos fájdalomcsillapítók, vízhajtók, megfázás elleni gyógyszerek és fogyókúrás tabletták is. Az is előfordulhat, hogy némelyik több koffeint tartalmaz, mint egy csésze kávé. Feltétlen ellenőrizzük a betegtájékoztatót, hogy okozhat-e a szedni kívánt tabletta álmatlanságot, vagy hatással lehet-e az alvásunkra.

Inkább már ne poharazgassunk este

Bár az alkohol néha segít a gyorsabb elalvásban, az is előfordulhat, hogy megzavarja éjszakai pihenésünket. Gyakrabban ébredünk fel, hánykolódunk, fejfájásunk lesz, vagy épp éjszakai izzadás vagy rémálmok gyötörnek. Ha mégis úgy döntünk, felhajtunk egy pohárral, akkor kísérjük mindenképp egy pohár tiszta vízzel, hogy hígítsuk és így enyhítsük a hatásait. A legjobb azonban, ha lefekvés előtt 4-6 órával már nem fogyasztunk szeszesitalt.

Kerüljük a nehéz, fűszeres ételeket

Nemcsak kényelmetlen lehet úgy lefeküdni, hogy tele a gyomrunk, de ráadásul azért is gond, mert alvás közben az emésztésünk is lelassul. A gyomrunkban lévő nagy mennyiségű étel, főleg, ha csípős volt, gyomorégéshez vezethet, a gyomorsav pedig akár a nyelőcsövünket is marhatja, főképp, ha olyan pózban alszunk. Ezért is javasolják azt inkább az orvosok, hogy lefekvés előtt 4 órával fogyasszuk el a vacsoránkat, az ideális alvás érdekében.

Nyolc után már ne sokat igyunk

A megfelelő folyadékfogyasztás a nap folyamán elengedhetetlen, érdemes azonban az este folyamán fokozatosan csökkenteni a mennyiséget és 8 után már inkább csak keveset, néhány kortyot inni, így éjjel nem kell majd a mosdóba szaladgálni, ami sokaknál azzal társul, hogy ébredés után akár órákig is forognak, mire vissza tudnak aludni.

Forrás: hazipatika.com