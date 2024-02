Ezek a legjobb vitaminforrások tél végén

Mutatjuk, milyen zöldségekből érdemes minél többet enni a tél végén, hogy ellássuk szervezetünket az egészséges működéséhez elengedhetetlen vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel.

„Habár télen korlátozottabb a szezonális, helyi és frissen beszerezhető zöldségek száma, ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne változatos és vitamindús ételeket készíteni ebben az időszakban is” – mutatott rá közelmúltbeli Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) egészséges táplálkozást népszerűsítő, Merőkanál.hu elnevezésű oldala.

Cékla

A cékla nagyon egészséges, tulajdonképpen szuperélelmiszernek számít. Tele van antioxidánsokkal, elektrolitokkal és egyéb olyan vegyületekkel is, amelyek támogatják például a szív, a máj, az izomzat és az agy egészségét. Sok benne egyebek mellett a B6-vitamin (folsav), a cink, a kálium, a magnézium, a mangán, a nátrium, a réz, a szelén és a vas is.

Fejes káposzta

Az egész évben kapható zöldségféle igen értékes beltartalommal rendelkezik, ráadásul változatosan elkészíthető. Rostban gazdag, míg kalóriatartalma igen szerény, jó barátja lehet tehát a fogyókúrázóknak. 100 grammnyi mennyiség 40 milligramm C-vitamint tartalmaz, de sok benne a B1-, az E- és a K-vitamin is.

Kelbimbó

Bár nem egy kifejezetten népszerű zöldség, számos hasznos tálanyagot rejt. Rengeteg fehérjét tartalmaz, ezenkívül egy adagja (nagyjából 88 gramm) képes fedezni a napi K-vitamin-szükségletünk 196, valamint C-vitamin-igényünk 125 százalékát. De A- és B6-vitamin-tartalma, illetve folsav-, kálium- és mangánmennyisége miatt is megéri fogyasztani.

Petrezselyem

A magyar konyha bőségesen használja fűszerként és díszítőelemként a petrezselymet, ez a növény azonban nemcsak finom és mutatós, hanem igen egészséges is. Sok benne a vitamin, a vas és az antioxidáns; jót tesz a vesének; támogatja az emésztést; csökkentheti az ízületi fájdalmat; valamint mérsékelheti a rák és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Retek

A kívül élénk piros, belül fehér zöldségből is érdemes sokat fogyasztani, ugyanis nagyon jót tesz az egész szervezetnek. Sok benne a B-, a C- és a K-vitamin, emellett káliumban, mangánban, magnéziumban, kalciumban, vasban, foszforban, nátriumban, rézben és cinkben is gazdag, miközben szénhidrát- és kalóriatartalma csekély. Jót tesz a májnak, a keringésnek és a húgyutaknak is.

Sárgarépa

A sárgarépa is számos pozitív élettani hatással bír. Bővelkedik B-, C-, D-, E-, és K-vitaminban, valamint kalciumban, káliumban, foszforban, vasban, cinkben és folsavban. Mindennek köszönhetően hozzájárul az immunrendszer optimális működéséhez, de néhány daganatos betegség ellen is védelmet nyújthat.

Sütőtök

Szervezete meghálálja majd, ha sütőtök is gyakran kerül a tányérodra, amíg szezonja van. Magas rosttartalma jót tesz a beleknek, a benne található antioxidánsok pedig segíthetnek egyes ráktípusok megelőzésében. Immunrendszerünket C-vitaminnal, cinkkel és szelénnel támogatja; A-vitamin-, lutein- és zeaxantintartalma pedig védi a szem egészségét.

Szárazbab

Mint általában a hüvelyesek, a babfélék is nagyon egészségesek, hiszen sok bennük a fehérje, a rost és az antioxidáns. A fehérbab a legmagasabb rosttartalmú babféle, ráadásul tele van káliummal is. Gyakori fogyasztása segíthet kordában tartani a koleszterinszintet és a vérnyomást.

Zeller

A zeller szintén rendkívül egészséges, valamint számtalan pozitív hatást gyakorol a szervezetre. Nagy mennyiségű rostot, viszont kevés kalóriát tartalmaz, így sokat segíthet az ideális testsúly elérésében és megtartásában. Sok benne az A-, a B-, a C- és a K-vitamin, valamint foszforban, kalciumban, káliumban és magnéziumban is bővelkedik. Jó hatással van az emésztésre, azonban nem árt vele vigyázni: nagy mennyiségben hasmenést okozhat!

Forrás:hazipatika.com