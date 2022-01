Ezért újulhat ki az arcüreggyulladás

Orrpolip és reflux is állhat a visszatérő arcüreggyulladás mögött.

Erős fejfájás, orrdugulás és köhögés: egy egyszerű nátha szövődményeként is megjelenhetnek az arcüreggyulladás tünetei. Ilyenkor antibiotikum szedésére is szükség lehet, de a panaszok sok pihenés, orrsprayhasználat és bőséges folyadékfogyasztás hatására, pihenés mellett rendszerint pár nap-egy hét alatt elmúlnak. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor az arcüreggyulladás kezeléséhez akár műtétre is szükség lehet – ezekről beszélt dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, a Fül-orr-gégeközpont orvosa.

Mi az arcüreggyulladás?

Az arccsontokban összetett üregrendszer – az orr két oldalán az arcüregek, a szemek között, az orrgyök mögött a rostasejtrendszer, felettük a homloküreg, a koponyaalapon az iköböl – található. Amit a köznapi nyelvben arcüreggyulladásnak, helyesebben orrmelléküreg-gyulladásnak hívunk, érintheti bármelyik területet. Az orrmelléküreg-gyulladás során a nyálkahártya gyulladásos duzzanatának következtében az üregek elzáródnak, a termelődő folyadék felgyülemlik. Ez okozza a nyomó, gyakran kisugárzó fejfájást. Attól függően, hogy a gyulladás melyik területet érinti, a fájdalom jelentkezhet a homlok, a szemüreg felső részén, vagy a szemek alatt, akár a fejtetőre vagy a felső fogsorba is sugározhat.

Náthából könnyen lehet arcüreggyulladás

A nátha tüneteit hajlamosak vagyunk bagatellizálni, pedig ha ilyenkor nem fordítunk kellő figyelmet arra, hogy pihenjünk és kikúráljuk ezt az egyszerű betegséget, akkor számíthatunk a szövődmények megjelenésére. Ezek egyike az erős fejfájással, orrdugulással és köhögéssel jelentkező arcüreggyulladás.

Orrpolip: az ismétlődő fertőzések hívják fel rá a figyelmet

A növekvő polipok könnyen elzárhatják az orrmelléküregek nyílásait, így a termelődő nyák azokból nem tud kiürülni, előbb-utóbb elfertőződik, krónikus arcüreggyulladás jelentkezhet. Előfordul, hogy az érintettek ezt megelőzően nem is veszik észre, hogy orrpolipjuk van, annak ellenére, hogy orrnyálkahártya-duzzanatuk, gátolt orrlégzésük már régóta fennáll. Ám ha valaki orrfolyás, gátolt orrlégzés, fejfájás, horkolás vagy orrhangú beszéd miatt fül-orr-gégész szakorvoshoz fordul, a diagnózis könnyen felállítható az orrüreg vizsgálata alapján.

Orrsövényferdülés: senki sem kivétel?

A jobb és bal orrüreget egymástól elválasztó orrsövény egy porcból és csontból álló, nyálkahártyával fedett lemez. A fejlődés során a porcos és a csontos rész nem egyenlő ütemben növekszik, így gyakorlatilag nincs olyan ember, akinél ne beszélhetnénk valamilyen fokú orrsövényferdülésről. Lehet egészében az egyik oldal felé elferdült, de lehet S alakban is, a felső részében az egyik, az alsó részében a másik irányba görbült. Az enyhébb eltérések általában nem okoznak panaszt, a nagyobb fokú ferdeség viszont a gátolt orrlégzés miatt hozzájárul a tartós orrdugulás, ezáltal a visszatérő arcüreggyulladás megjelenéséhez is.

A krónikus arcüreggyulladás kivizsgálása

Ha az arcüreggyulladás időről időre kiújul, akkor a fertőzések mellett más lehetséges kiváltó tényezőket is figyelembe kell venni. Endoszkópos betekintéssel, valamint melléküreg CT-vizsgálattal képet kaphatunk közvetve az orrmelléküregek állapotáról. A vizsgálatok segíthetnek felderíteni, hogy van-e például orrsövényferdülés vagy orrpolip, amely a gátolt orrlégzés miatt szintén szerepet játszhat a betegség ismételt megjelenésében.

Mi okozhat még visszatérő betegséget?

A nyálkahártya krónikus duzzanatát okozhatja például egy fel nem ismert légúti allergia, aminek kezelése nélkül az arcüreggyulladást sem tudjuk végleg megszüntetni.

Előfordulhat, hogy fogászati probléma, a foggyökerek krónikus gyulladásának szövődményeként jelentkezik a visszatérő arcüreggyulladás.

Kiújuló orrpolip esetén érdemes azt is vizsgálni, hogy a betegnek nincs-e refluxa. Arefluxugyanis az orrnyálkahártyát reflexes úton keresztül is gyulladásban tartva hozzájárulhat az orrpolip kialakulásához, majd következtében az arcüreggyulladás ismétlődő megjelenéséhez.

Az ismétlődő arcüreggyulladás tehát sok esetben csak tünet, valamilyen mögöttes probléma, gyulladás következménye. Feleslegesen szedett gyógyszerek, orrcseppek és a betegséggel járó rossz közérzet, fájdalom helyett, visszatérő panaszok esetén mindenképp javasolt a fül-orr-gégészeti kivizsgálás!

Forrás: hazipatika.com