Figyelmeztetés: ismét megjelent a kanyaró Kárpátalján

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium Kárpátaljai Megyei Betegségmegelőzési Központja arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a kanyaró ismét megjelent a térségben. Az idei évben már több megbetegedést is regisztráltak gyermekek körében a Rahói és Munkácsi járásban.

Minden egyes eset mögött családi aggodalom, kezelés, kimaradt közösségi élmények és a súlyos szövődmények kockázata áll.

A szakemberek hangsúlyozzák: a kanyaró nem egyszerű, „gyermekkori kiütéses” betegség. A fertőzés súlyos szövődményekhez vezethet, többek között tüdőgyulladáshoz, idegrendszeri károsodáshoz és más életveszélyes állapotokhoz is. Különösen veszélyeztetettek az 5 év alatti gyermekek.

A legfontosabb tény, hogy a kanyarónak nincs specifikus, célzott gyógymódja.

Ugyanakkor létezik hatékony megelőzés: a védőoltás.

A szakemberek kiemelik, hogy a két adagból álló oltási sorozat biztosítja a legmegbízhatóbb védelmet. Az országos oltási rend szerint az első adagot a gyermek 12 hónapos korában kapja meg, az emlékeztető oltást pedig 4 évesen. Amennyiben valamilyen okból kimaradt az oltás, annak pótlására is van lehetőség.

Jelenleg a megyében elegendő mennyiségű kombinált oltóanyag áll rendelkezésre a kanyaró, a mumpsz és a rubeola ellen. A szakemberek szerint most különösen fontos ellenőrizni a gyermekek oltási státuszát, különösen a tanévkezdés előtt.

A szülőket arra kérik, hogy bizonytalanság esetén forduljanak háziorvosukhoz vagy gyermekorvosukhoz, akik segítenek tisztázni az oltási helyzetet.

A szakemberek hangsúlyozzák: a döntés nem halogatható, hiszen a kanyaró esetében a védőoltás nem csupán megelőzés, hanem a gyermek egészségének és sok esetben életének védelme is.

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