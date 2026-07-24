A görögdinnye szívre gyakorolt hatásáról

A görögdinnye nemcsak finom, hanem hidratál, értékes tápanyagokat és antioxidánsokat tartalmaz, ezáltal hozzájárulhat a szív egészségéhez. Ettől függetlenül viszont nem szabad csodaszerként tekinteni rá.

A görögdinnye nem csupán frissítő nyári gyümölcs, hanem olyan tápanyagokat és növényi vegyületeket is tartalmaz, amelyek támogathatják a szív- és érrendszer egészségét.

Görögdinnye hatása a szívre

Magas, több mint 90 százalékos víztartalma révén hozzájárulhat a folyadékpótláshoz, emellett káliumot, A- és C-vitamint, valamint antioxidánsokat is biztosít a szervezet számára. Mindemellett fontos kiemelni, hogy a görögdinnye önmagában nem képes megelőzni vagy kezelni a szívbetegségeket, hatása csak egy kiegyensúlyozott, egészséges étrend részeként érvényesülhet – írja a Well&Fit.

A görögdinnyében található az L-citrullin nevű aminosav is, amely a szervezetben L-argininné alakulva részt vesz a nitrogén-monoxid termelődésében. Ez az anyag segíti az erek ellazulását és a megfelelő véráramlást. Egyes kutatások szerint a citrullin hozzájárulhat a vérnyomás mérsékléséhez, azonban a vizsgálatok többségében koncentrált kivonatokat vagy nagyobb adagokat alkalmaztak, ezért a hétköznapi görögdinnye-fogyasztástól nem várható jelentős vérnyomáscsökkentő hatás.

Nem ajánlott túlzásba vinni

A görögdinnye piros színét adó likopinnak is van szerepe. Ez az antioxidáns segíthet a szervezetnek védekezni az oxidatív stressz ellen, amely hosszú távon az erek állapotát is befolyásolhatja. A likopin és más antioxidánsok előnyei azonban elsősorban akkor érvényesülnek, ha a görögdinnye egy sokféle zöldséget és gyümölcsöt tartalmazó étrend része.

A görögdinnye egyik legnagyobb előnye, hogy egészségesebb alternatívát kínálhat a cukros, zsíros vagy erősen feldolgozott édességekkel szemben. Ugyanakkor természetes cukortartalma miatt nem ajánlott korlátlan mennyiségben fogyasztani, különösen cukorbetegség vagy szénhidrátanyagcsere-zavar esetén.

Forrás: hazipatika.net

Fotó: GETTY IMAGES

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