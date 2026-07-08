Megjelentek az első hazai görögdinnyék Ukrajnában
Megkezdődött a hazai termesztésű görögdinnyék értékesítése Ukrajnában. Az idény első termései egyelőre viszonylag magas áron kerültek a piacokra, a tömeges kínálat pedig várhatóan csak július második felében jelenik meg.
A kereskedők tájékoztatása szerint az első dinnyeszállítmányok ezúttal nem a Herszon megyéből, hanem a Mikolajivi területről érkeztek. A vásárlók jelenleg a korai érésű Luzitana fajtával találkozhatnak, amely kisebb méretű terméseiről, élénkpiros húsáról és magas cukortartalmáról ismert.
A görögdinnye kilogrammonkénti nagykereskedelmi ára jelenleg 40 hrivnya.
A piacokon közben egyre bővül a szezonális gyümölcsök választéka is.
A sárgabarack kilogrammja mérettől függően 55–85 hrivnyába kerül, a szederért 230–250 hrivnyát kérnek kilogrammonként, míg az áfonya ára jelenleg 240 hrivnya kilogrammonként.
A kereskedők arra számítanak, hogy a görögdinnye ára a következő hetekben csökkenhet, amikor megkezdődik a tömeges betakarítás és értékesítés.
Nyitókép: pixabay.com