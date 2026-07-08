Megjelentek az első hazai görögdinnyék Ukrajnában

Megkezdődött a hazai termesztésű görögdinnyék értékesítése Ukrajnában. Az idény első termései egyelőre viszonylag magas áron kerültek a piacokra, a tömeges kínálat pedig várhatóan csak július második felében jelenik meg.

A kereskedők tájékoztatása szerint az első dinnyeszállítmányok ezúttal nem a Herszon megyéből, hanem a Mikolajivi területről érkeztek. A vásárlók jelenleg a korai érésű Luzitana fajtával találkozhatnak, amely kisebb méretű terméseiről, élénkpiros húsáról és magas cukortartalmáról ismert.

A görögdinnye kilogrammonkénti nagykereskedelmi ára jelenleg 40 hrivnya.

A piacokon közben egyre bővül a szezonális gyümölcsök választéka is.

A sárgabarack kilogrammja mérettől függően 55–85 hrivnyába kerül, a szederért 230–250 hrivnyát kérnek kilogrammonként, míg az áfonya ára jelenleg 240 hrivnya kilogrammonként.

A kereskedők arra számítanak, hogy a görögdinnye ára a következő hetekben csökkenhet, amikor megkezdődik a tömeges betakarítás és értékesítés.

Nyitókép: pixabay.com

Kárpátalja.ma/pmg.ua

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