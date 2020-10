Gyógynövények, amiktől jobban alszunk

A valeriána, vagy más néven macskagyökér az alvásban is segíthet

Az alkalmankénti alvászavarok mindenki életében előfordulnak, hiszen nehezebben megy a pihenés, ha valami miatt izgatottak vagyunk, esetleg szorongunk, vagy esetleg túl sok kávét ittunk. Ha azonban a dolog rendszeressé válik, az nagyon kellemetlen, és hosszú távon akár komolyabb egészségügyi következményei is lehetnek, így érdemes lehet kipróbálni az alábbi gyógynövényeket.

Citromfű

Nyugtató hatása régóta ismert, és évszázadok óta használják lazításra, relaxálásra. Szedhetjük táplálékkiegészítő formájában, ihatjuk teaként, vagy akár a párnánkat is bedörzsölhetjük az olajával. Alváskönnyítő hatású, és segít lecsendesíteni az idegeket, így szorongásban szenvedőknek is ajánlott.

Ashwagandha

A stressz az alvászavarok egyik leggyakoribb okozója, ráadásul a magas kortizolszinttől, amit az alváshiány okoz, csak még stresszesebbek leszünk. Kutatások szerint az ashwagandha segít egyensúlyban tartani a kortizoltermelést, és a stresszt is mérhetően képes csökkenteni. Emellett ráadásul még vércukorszint-szabályozó hatása is van.

Valeriána

Az íze nem a legfinomabb, viszont sokkal jobban fogunk tőle aludni. Tea és kapszula formájában is fogyasztható, utóbbinál az ízét sem fogjuk érezni. A valeriána, vagy más néven macskagyökér segíthet abban, hogy mélyebben aludjunk. Komlóval kombinálva még hatékonyabb azalvászavarokellen, így próbáljunk meg olyan készítményt keresni, ami mind a kettőt tartalmazza.

Kamilla

A kamilla nyugtató és szorongásoldó hatása szintén régóta ismert, bár egy kutatás szerint krónikus álmatlanság ellen nem mindenkinél válik be. Az alkalmi álmatlanságban szenvedőnél azonban kifejezetten hatékony, segít megnyugodni, és pihentetőbb lesz tőle az alvásunk is. Lefekvés előtt körülbelül fél órával kortyolgassunk kamillateát, illetve pár napig kúraszerűen, naponta két-három alkalommal is fogyaszthatjuk.

Golgotavirág

Lefekvés előtt érdemes bevetni, ha álmatlanságban szenvedünk, de a kamillához hasonlóan kúraszerűen is fogyasztható. Előnye, hogy gyerekeknek és betegeknek is adható.

Magnólia rügy

Segít szabályozni a kortizolszintet, és ellazít. Magnéziummal kombinálva különösen hatékony nem csak alvászavarok, hanem szorongás és depresszió ellen is.

Forrás: hazipatika.com