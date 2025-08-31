Ezt együk, ha gyomorrontásunk van
Akár romlott ételtől, akár vírusos fertőzés miatt lépnek fel gyomorpanaszok, fontos a megfelelő hidratáció és a kímélő ételek fogyasztása.
A gyomorrontás vagy gyomorfertőzés egyformán kellemetlen tüneteket – hányingert, hányást, hasmenést, gyengeséget és hasi görcsöket – okozhat. Ezek a panaszok nemcsak a közérzetet rontják, hanem a folyadékvesztés hatására a szervezet hidratáltságát és tápanyagellátását is veszélyeztethetik. Bizonyos ételek és italok azonban ilyenkor felgyorsítják a gyógyulást, sőt megakadályozzák a kiszáradást.
A legfontosabb táplálékok gyomorrontáskor
Hogy ne terheljük túl a gyomrot, érdemes ilyenkor semlegesebb ízű, alacsony zsiradék- és rosttartalmú ételeket fogyasztani.
Alább bemutatjuk, mi minden közül választhatsz. Ha azonban a házi praktikák ellenére a tünetek 48 óránál tovább is fennmaradnak vagy súlyosbodnak, mindenképpen fordulj orvoshoz!
- Igyál eleget! – Hányás és hasmenés során a szervezet jelentős mennyiségű folyadékot és elektrolitokat veszít. Ezért az elsődleges lépés a folyadékháztartás helyreállítása. Igyál sok vizet, gyógyteát (a kamilla- és a gyömbértea nyugtatja a gyomrot), az elveszített nátriumot és káliumot pedig elektrolitpótló italokkal pótold!
- Egyél egy jó levest! – A csirkehúsleves nemcsak hidratál, hanem tápanyagokat is biztosít. A csirkehús megannyi fehérjét biztosít a szervezet számára a fertőzés elleni harcban. A zöldségekből rengeteg vitaminhoz, ásványi anyaghoz, nyomelemhez és antioxidánshoz jutunk. A tészta pedig könnyen emészthető szénhidrátforrást jelent, így energiát ad a felépüléshez.
- Pirítós és kekszek – Ezek egyszerű szénhidrátokat tartalmaznak, amelyek könnyen emészthetők.
- Főtt rizs vagy krumpli zsiradék nélkül – Semleges ízűek, és nem terhelik meg a gyomrot.
- Banán – Könnyen emészthető, és segíthet pótolni az elveszített káliumot.
- Almapüré – Kíméletes a gyomorhoz, és pektintartalma segítheti a székletállag normalizálását.
- Csirkemell vagy hal (grillezve vagy főzve) – Kis adagokban fogyasztva kíméletes fehérjeforrások, amelyek támogatják a regenerációt.
Forrás: HáziPatika