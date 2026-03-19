Hét szezonális zöldség, amiből tavasszal érdemes többet enni

Tavasszal megjelennek a piacokon az első friss zöldségek – ilyenkor érdemes szezonális alapanyagokkal feltölteni a konyhát és a kamrát.

A tavaszi zöldségek nemcsak színt visznek a tányérra, hanem fontos szerepet játszanak egészségünk megőrzésében is. A hosszú tél után különösen értékesek a friss levelekben és zsenge hajtásokban található vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok, amelyek támogatják a szervezet regenerálódását. A szezonális étkezés előnye, hogy ilyenkor a zöldségek természetes érési idejükben kerülnek az asztalra, így ízük és tápanyagtartalmuk is kedvezőbb. A rendszeres zöldségfogyasztás pedig hozzájárul a kiegyensúlyozott, egészséges étrend kialakításához, amely hosszú távon is támogatja a jó közérzetet. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által kidolgozott Okostányér ajánlása szerint a felnőtteknek naponta legalább 5 adag zöldséget vagy gyümölcsöt érdemes fogyasztaniuk, amelyből legalább egy adag nyers formában kerül a tányérra.

Az első tavaszi zöldségek

Alábbi galériánkban összegyűjtöttük, mely zöldségek kerülnek tavasszal frissen a hazai piacok kínálatába. A szezonális étkezés nemcsak fenntarthatóbb választás lehet, hanem segít abban is, hogy friss, helyben termesztett alapanyagokból állítsuk össze a mindennapi, egészséges étrend alapjait.

Fejes saláta: már március végétől megjelenik a hazai kínálatban, igazi főszezonja pedig áprilisban és májusban van. Hűvös időben fejlődik jól, a nyári melegben gyorsan felmagzik, ezért tavasszal a legzsengébb és legízletesebb a levele. Magas víztartalma segíti a hidratálást, emellett folsavat, C-vitamint és rostokat is tartalmaz, így ideális alap könnyű, friss fogásokhoz az egészséges étrend részeként.

Hónapos retek: az egyik legkorábbi hazai zöldség, amelynek főszezonja márciusra és áprilisra esik. Gyors növekedése miatt a tavaszi primőrök tipikus szereplője, ilyenkor a legropogósabb és legkevésbé fás. Mustárolaj-glikozidokat tartalmaz, amelyek jellegzetes csípős ízét adják, egyben serkenthetik az emésztőnedvek termelődését. A zöldség C-vitamin-tartalma szintén számottevő.

Újhagyma: március végétől jelenik meg nagyobb mennyiségben a piacokon, és egészen májusig tart a szezonja. A fiatal növény enyhébb ízű, mint az érett vöröshagyma, ezért nyersen is könnyen fogyasztható. Kéntartalmú vegyületei és flavonoidjai antioxidáns hatásúak, rosttartalma pedig támogatja az emésztést, így jól illeszkedik a szezonális étkezés szemléletéhez.

Spenót: kifejezetten a hűvös tavaszi időszak növénye, főszezonja áprilistól májusig tart. Melegebb időben gyorsan magszárat hoz, ezért tavasszal a legzsengébbek a levelei. Jelentős mennyiségben tartalmaz folsavat, K-vitamint, vasat és karotinoidokat, így értékes része lehet egy változatos, egészséges étrendnek.

Sóska: áprilisban és májusban terem a legnagyobb mennyiségben, amikor levelei még fiatalok és intenzív ízűek. Savanykás karakterét természetes oxálsavtartalma adja, amely frissítővé teszi a tavaszi fogásokat. C-vitaminban gazdag, ezért a tavaszi zöldségek között régóta a szezonváltás egyik hagyományos alapanyaga.

Zöldborsó: szezonja tavasszal indul, a korai vetések általában májusban érnek be Magyarországon. Ilyenkor a szemek még zsengék és természetesen édeskés ízűek. A zöldborsó több növényi fehérjét tartalmaz, mint a legtöbb zöldség, emellett rostban és B-vitaminokban is gazdag, ezért jól támogatja a kiegyensúlyozott, egészséges étrendet.

Sárgarépa: az új sárgarépa májusban jelenik meg a piacokon, amikor még vékony héjú és különösen lédús. Gyakran zöldjével együtt, csomóban árulják. Magas béta-karotin-tartalma hozzájárul a szervezet A-vitamin-ellátottságához, ami fontos a látás és az immunrendszer működéséhez, így a szezonális étkezés értékes eleme.

A tavaszi zöldségek rendszeres fogyasztása segíthet abban, hogy étrendünk frissebbé, változatosabbá és tápanyagokban gazdagabbá váljon. A szezonális étkezés nemcsak a környezet szempontjából előnyös, hanem az ízek és a minőség terén is sokat ad hozzá a mindennapokhoz, miközben stabil alapot teremt egy hosszú távon fenntartható, egészséges étrendhez.

Forrás: hazipatika.com