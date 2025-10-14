Hogyan segítsünk magunkon pánikroham esetén?

Bursza Krisztina Egészség

Mindannyiunkkal előfordulhat, hogy időnként sebezhetőnek érezzük magunkat, szorongunk vagy traumatikus élményeket élünk át, amelyek pánikrohamhoz vezethetnek.

Egyetlen pánikroham nem jelent feltétlenül mentális betegséget — gyakran a fáradtság vagy a túlterheltség okozza, és ilyenkor pihenésre, gondoskodásra van szükség. Ugyanakkor, ha a rohamok rendszeressé válnak, vagy más aggasztó tüneteket észlelünk, érdemes szakemberhez fordulni.

Pánikroham idején gyakran az az érzésünk, hogy elveszítjük az irányítást, szívrohamot kapunk vagy akár meghalunk — de fontos tudni, hogy a roham biztosan elmúlik, általában 20 percen belül.

Íme néhány módszer, amely segíthet a roham kezelésében:

  • Vegyünk mély, lassú hasi légzéseket, figyelve minden egyes belégzésre és kilégzésre. Próbálhatjuk a „négyzet légzést” is: 4 másodperc belégzés, 4 másodperc visszatartás, 4 másodperc kilégzés, majd ismét 4 másodperc visszatartás.
  • Keressünk nyugodt, biztonságos helyet, mert bizonyos zajok vagy fények fokozhatják a pánikrohamot.
  • Sétáljunk egyet vagy végezzünk könnyű testmozgást, nyújtózkodjunk.
  • Osszuk meg érzéseinket és tapasztalatainkat egy megbízható személlyel.

Ha biztonságos környezetben vagyunk, próbáljuk ki az 5-4-3-2-1 technikát:

  • Nézzünk meg öt különböző tárgyat, rövid ideig figyeljük mindegyiket;
  • Hallgassunk meg négy különböző hangot, próbáljuk beazonosítani, honnan jönnek és miben különböznek;
  • Érintsünk meg három tárgyat, gondoljunk arra, mire használják őket;
  • Érezzünk két különböző illatot;
  • Gondoljunk egy ízre, amit már érzünk vagy meg tudunk kóstolni.

Fontos, hogy törődjünk mentális egészségünkkel!

Ha pedig a tünetek rosszabbodnak, érdemes felkeresni egy pszichológust, aki szakszerű segítséget nyújthat a pánikrohamok leküzdésében.

Kárpátalja.ma