Hogyan segítsünk magunkon pánikroham esetén?

Mindannyiunkkal előfordulhat, hogy időnként sebezhetőnek érezzük magunkat, szorongunk vagy traumatikus élményeket élünk át, amelyek pánikrohamhoz vezethetnek.

Egyetlen pánikroham nem jelent feltétlenül mentális betegséget — gyakran a fáradtság vagy a túlterheltség okozza, és ilyenkor pihenésre, gondoskodásra van szükség. Ugyanakkor, ha a rohamok rendszeressé válnak, vagy más aggasztó tüneteket észlelünk, érdemes szakemberhez fordulni.

Pánikroham idején gyakran az az érzésünk, hogy elveszítjük az irányítást, szívrohamot kapunk vagy akár meghalunk — de fontos tudni, hogy a roham biztosan elmúlik, általában 20 percen belül.

Íme néhány módszer, amely segíthet a roham kezelésében:

Vegyünk mély, lassú hasi légzéseket, figyelve minden egyes belégzésre és kilégzésre. Próbálhatjuk a „négyzet légzést” is: 4 másodperc belégzés, 4 másodperc visszatartás, 4 másodperc kilégzés, majd ismét 4 másodperc visszatartás.

Keressünk nyugodt, biztonságos helyet, mert bizonyos zajok vagy fények fokozhatják a pánikrohamot.

Sétáljunk egyet vagy végezzünk könnyű testmozgást, nyújtózkodjunk.

Osszuk meg érzéseinket és tapasztalatainkat egy megbízható személlyel.

Ha biztonságos környezetben vagyunk, próbáljuk ki az 5-4-3-2-1 technikát:

Nézzünk meg öt különböző tárgyat, rövid ideig figyeljük mindegyiket;

Hallgassunk meg négy különböző hangot, próbáljuk beazonosítani, honnan jönnek és miben különböznek;

Érintsünk meg három tárgyat, gondoljunk arra, mire használják őket;

Érezzünk két különböző illatot;

Gondoljunk egy ízre, amit már érzünk vagy meg tudunk kóstolni.

Fontos, hogy törődjünk mentális egészségünkkel!

Ha pedig a tünetek rosszabbodnak, érdemes felkeresni egy pszichológust, aki szakszerű segítséget nyújthat a pánikrohamok leküzdésében.

Kárpátalja.ma