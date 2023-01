Idegrendszert erősítő vitaminok és ásványi anyagok

Táplálkozásunk számos módon nagyban befolyásolja szervezetünk működését. Bár ritkán gondolunk rá, mindez éppúgy érvényes idegrendszerünkre is, mint akár az emésztésre vagy az energia-háztartásra.

Legyen szó akár mentális zavarokról, akár a korral járó kognitív hanyatlásról, nincs a kezünkben olyan csodapirula, amellyel egy csapásra védelmet szerezhetnénk a különféle betegségekkel szemben. Fontos azonban hozzátenni, hogy nem is vagyunk teljesen eszköztelenek, és e téren kifejezetten sokat nyom a latba, hogy megadjunk szervezetünknek minden olyan tápanyagot, amely közreműködik idegrendszerünk egészséges működésében. Közvetve vagy közvetlenül számos vitamin és ásványi anyag hozzájárul szellemi frissességünk megőrzéséhez, feltéve persze, hogy kielégítjük szervezetünk igényeit.

Egy vitamincsoport, megannyi hatás

Mint azt dr. Uma Naidoo, a massachusettsi közkórház és a Harvard Egyetem egészségügyi kara táplálkozási pszichiátere írja a CNBC honlapján megjelent cikkében, külön érdemes kiemelni a B-vitaminok szerepét, amelyek hiánya gyakran hozható összefüggésbe a depresszióval, demenciával és egyéb mentális problémákkal. Egy összesen nyolc vitamint magában foglaló csoportról beszélhetünk, amelyek közös jellemzője, hogy vízben oldódó vitaminokként szervezetünk nem tud belőlük tartós raktárakat kiépíteni, így ügyelnünk kell a rendszeres bevitelre. A B-vitaminok tagjai más-más funkciót töltenek be testi folyamatainkban, de kisebb-nagyobb mértékben mindegyikük kihatással van mentális állapotunkra.

A B12-vitamin, avagy a kobalamin például egyaránt részt vesz a vörösvérsejt- és a DNS-képzésben, továbbá támogatja az idegrendszer fejlődését és működését. Ezenkívül fontos szerepet tölt be egy aminosav, a homocisztein lebontásában, amely felszaporodva negatív hatással van a szív- és érrendszerre, hosszú távon pedig demenciához vezethet. A lebontási folyamathoz két másik B-vitamin, a piridoxin (B6) és a folsav (B9) ugyancsak nélkülözhetetlen. Ellentétben ugyanakkor a többi B-vitaminnal, a B12 kizárólag állati eredetű élelmiszerekben található meg. Ezért vegán vagy vegetariánus étrend mellett mindenképpen figyelmet kell fordítani a célzott pótlásra táplálékkiegészítők vagy B12-vitaminnal dúsított élelmiszerek által.

A vegán életmód kritikusainak egyik leggyakrabban hangoztatott érve, hogy a kizárólag növényi eredetű táplálkozással nem lehet bevinni megfelelő mennyiségű vitaminokat és ásványi anyagot. Ez azonban nem igaz, hiszen mindössze némi tudatos tervezés kell hozzá.

Ezt leszámítva a B-vitaminok nagy előnye, hogy a legtöbb forrásuk jellemzően nemcsak egy, hanem egyszerre a vitamincsalád több tagját is tartalmazza. Naidoo doktor szerint célszerű mindennap fogyasztani tojást, joghurtot, hüvelyes zöldségeket, napraforgómagot, zöld leveles zöldségeket, illetve, ha tehetjük, lazacot. Általánosságban elmondható, hogy a mediterrán diéta, valamint az olyan speciálisabb étrendek, mint a DASH és a MIND, egyaránt megbízhatóan támogatják kognitív funkcióink magas szinten tartását, részben azáltal is, hogy megfelelő B-vitamin-ellátást biztosítanak. Emellett étrend-kiegészítők segítségével is támogathatjuk a megfelelő vitaminbevitelt.

A legfontosabb nyomelemek és ásványi anyagok

A B-vitaminokon túl is számos egyéb tápanyag szerepet játszik idegrendszerünk egészséges működésében. E körbe tartozik a többi között az antioxidáns hatású E-vitamin, amely egy, a JAMA című folyóiratban 2014-ben közzétett tanulmány eredményei azt sugallják, hogy hatékony segítséget jelenthet az enyhe vagy közepes súlyosságú Alzheimer-kór kezelésében. Szintén antioxidáns, gyulladáscsökentő hatása okán kell megemlíteni a C-vitamint, míg a D-vitamin az idegsejtek kommunikációjában működik közre. A nyomelemek közül a vas, a cink és a szelén, az ásványi anyagok közül a magnézium szerepét érdemes kiemelni. Utóbbi a vércukorszint- és vérnyomásszabályozás mellett fontos eleme az izom- és idegi funkciók szabályozásának is.



Mindent egybevetve kiegyensúlyozott és változatos táplálkozással képesek lehetünk ellátni szervezetünket a szükséges mikrotápanyagokkal, ezáltal hosszú távon megőrizni szellemi frissességünket. Törekedjünk továbbá fizikailag is aktívak maradni, és fordítsunk mindennapi kellő időt a pihenésre, valamint társas kapcsolataink fenntartására. Ha így teszünk, végeredményben nem csupán idegrendszerünk, de az egész szervezetünk hálás lesz érte.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Pixabay