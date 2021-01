Így lehetünk egészségesebbek 2021-ben

Nem lehet mindent egyszerre! Talán ez az egyik legfontosabb dolog, mert ha minden szokásunkat egy csapásra akarjuk átalakítani, talajt veszítünk. Persze van, hogy ez a drasztikus módszer is bejön, olvasni ilyen sikerekről, ám a kisebb lépésekben történő változás könnyebben megszokható! A szilveszter éjjelén tett fogadalmunkat – miszerint “igyekszünk egészségesek maradni vagy újra azzá válni” – lassan el kell kezdeni betartani. Lássuk, milyen teendőink vannak!

Kis lépésekkel az egészséges testsúly felé!

Lassan elkezdődnek a hétköznapok, figyeljünk újból az étrendünk összetételére! Nézzük meg, mit vásárolunk, mit eszünk, figyeljük az élelmiszerek transzzsírsav-tartalmát, keressük a telítetlen zsírsavakban gazdag étkeket. Csökkentsük a sófogyasztást és alkoholt is csak mértékkel fogyasszunk!

Fogyasszunk több élelmi rostot tartalmazó élelmiszert (gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű lisztből készült termékeket).

Kerüljük a túl zsíros húsok, felvágottak, tejtermékek fogyasztását, a konyhatechnológiai eljárások helyett is a zsírszegény eljárásokat helyezzük előtérbe.

Csökkentsük a hozzáadott konyhasó fogyasztását.

Naponta többször együnk keveset – vagy ha speciális diétára van szüksége, akkor azt tartsuk be!

Mutassunk példát gyermeknek, hiszen a jövő nemzedékének a táplálkozása és ebből következő egészsége a példamutatásunktól is függ.

Még ha nem is megy mindegy egyszerre, akkor is örüljünk minden sikernek és még ha el is térünk az útról, mindig újra rátalálhatunk.

Van, ami visszafordítható

Akár a koszorúér-betegség romlása is megállhat, sőt sok esetben a plakkok mérete is csökken az erekben, ha az érintett újra egészségesen él, képes korábbi káros életmódján változtatni, (például leszokik a dohányzásról, rendszeresen mozog, lefogy), a gyógyszereit rendszeresen szedi. Megéri tehát még a betegség kialakulása után is változtatni a korábbi rossz gyakorlaton.

Aki eddig passzív életmódot folytatott, mindenhova autóval járt, vagy épp alig mozdult ki otthonról, az igenis keljen fel a kanapéról és tegyen meg napi kétezerrel több lépést – ez még a mostani, járványos időszakban is lehetséges! Már ennyi mozgás is sokat segít, de ennél is jobb, ha rendszeresen legalább 30-45 percig intenzív testmozgást végez az illető. Futás, kerékpározás, úszás, túrázás vagy bármely más dinamikus sport megteszi.

Ne halogassuk!

Ha vizsgálatra küldenek, minket, akkor nem akarnak kitolni velünk, legyünk megértőek és igenis akkor is menjünk el az orvoshoz, ha ez “elvesz az időnkből”, ha unalmas várakozásra kényszerít, ha telefonálgatni, szervezkedni kell. Ez ugyanis a mi érdekünk.

Nem mással tolunk ki, ha hanyagoljuk, hanem magunkkal. Nem mást büntetünk vele, ha elmarad egy vizsgálat, hanem magunkat. A képalkotó vizsgálatok előtt a legjobb azon a helyen tájékozódni az előzetes teendőkről, ahol az adott vizsgálatot végezni fogják. A beutalót és az előzményeket mindig vinni kell, és fontos tudni, hogy bizonyos vizsgálatokhoz (például CT, MR) a háziorvosi beutaló nem jó, oda szakorvosi papír kell már. A COVID miatt bonyolultabb, nehézkesebb a szűrővizsgálat – legyünk kitartóak a szervezésnél!

Több figyelmet kellene a szívünk egészségére fordítanunk!

Mérjük rendszeresen és helyesen a vérnyomásunkat.

Ismerjük meg a lipidértékeink (összkoleszterin, triglicerid, ártó- illetve védőkoleszterin), vércukrát! Járjunk el rendszeresen szűrővizsgálatokra.

Óvjuk szívünk egészségét, hogy ne kelljen betegként orvossal találkozni. Ha mégis a szívroham (rendkívül erős mellkasi szorító fájdalom, légszomj, balkar zsibbadás, halálfélelem) tüneteit észleljük, ne késlekedjünk, hívjunk azonnal mentőt!

Ne feledjük: az időben hívott segítség szívizmot ment, az pedig életet!

Forrás: HáziPatika.com