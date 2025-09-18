Így támogassa gyermeke immunrendszerét

A közösségbe való visszatérés miatt ősztől a gyerekek gyakran küzdhetnek légúti fertőzésekkel. Néhány lépés azonban segíthet csökkenteni a sűrű megbetegedés kockázatát.

„Erősebb immunrendszerrel könnyebb az iskola” – olvasható a kismarosi Málnalevél Patika egyik közelmúltbeli Facebook-posztjában. Mint írták, az őszi tanévkezdés nagy próbatételt jelent a diákok szervezetének, hiszen a gyerekközösségekben igen gyakori a légúti fertőzés, a köhögés, a tüsszögés.

5 lépés, amely támogatja a gyerek immunrendszerét

A gyógyszerészek 5 egyszerűen megfogadható tanácsot fogalmaztak meg a szülőknek.

Adjon neki immunrendszert támogató ételeket! – A kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásra minden életkorban oda kell figyelni – ám ez a fejlődő szervezet esetében hatványozottan fontos. Ügyeljen arra, hogy gyermeke sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes értékű gabonát és fehérjedús ételt fogyasszon, ezek ugyanis segítik az immunrendszer egészséges működését.

Ügyeljen rá, hogy eleget aludjon! – a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás elengedhetetlen a szervezet védekezőképességéhez. Ha bizonytalan azt illetően, hogy melyik életkorban mekkora az alvásigény, itt megnézheti, az Ön gyermekének mennyi pihenés javasolt.

Érje sok friss levegő és természetes fény! – A napi séta és a szabadtéri játék elengedhetetlen a D-vitamin természetes pótlásához, valamint a jó közérzet és a megfelelő immunrendszer-működés fenntartásához egyaránt. Nézze meg, egyes életkorokban mennyi D-vitaminra van szükség!

Mozogjon, amennyit csak lehet! – A rendszeres, életkornak megfelelő fizikai aktivitás nemcsak gyermeke testének, de immunrendszerének is jót tesz. A testmozgás ismert előnyei ellenére azonban csak minden ötödik fiatal sportol rendszeresen egy 2024-es felmérés szerint.

Figyelje, hogy elég folyadékot iszik-e! – „A bőséges folyadékbevitel támogatja a szervezet természetes védekező mechanizmusait” – figyelmeztettek a szakértők. Csakhogy a folyadékigény korosztályonként és nemenként változik. Nézze meg, gyermekére vonatkozóan mit mond a szakértői ajánlás!

További hasznos tippek

A bejegyzésben azt is hangsúlyozták, hogy a kiegyensúlyozott életmód mellett – szükség esetén – vitaminokkal és egyéb, kifejezetten a kicsik igényei szerint kifejlesztett készítményekkel is támogathatja gyermeke immunrendszerét. Szülőként azonban az a legfontosabb, hogy példát mutassunk neki azzal, hogy mi magunk is egészséges szokásokat követünk.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció. Forrás: házipatika.com