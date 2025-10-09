Intő jel lehet, ha egy kamasz túl kevés időt tölt a közösségi oldalakon

Egy új tanulmány a közösségi médiával, a videójátékokkal és a tévézéssel töltött idő, valamint a mentális egészség kapcsolatát vizsgálta.

A szülők gyakran aggódnak amiatt, hogy gyerekeik mennyi időt töltenek valamilyen képernyő előtt (ez lehet sorozat- vagy filmnézes, videójátékozás, vagy különböző közösségimédia-felületek nézegetése a telefonon), és hogy ez rossz hatással lehet-e a mentális egészségükre. Félelmeik jogosságát egyes kutatások is alátámasztják – írja Sebastian Ocklenburg pszichológus a Psychology Today oldalán. Egy nemrég megjelent metaanalízis szerzői például 1,9 millió ember adatait vizsgálták, megállapítva, hogy a közösségi médiában töltött idő összefügg a depresszióval.

A közösségi média hatása a mentális egészségre

Egy friss vizsgálat ennek a kapcsolatnak a részleteire volt kíváncsi. A kutatók 23 ezer norvég fiatal képernyőhasználati szokásait és mentális egészségét vizsgálták a 14-16 év közötti korosztályban. A kutatás egyaránt figyelembe vette:

a szerhasználat,

a skizofrénia,

a bipoláris zavar,

a depresszió,

a szorongás,

a táplálkozási zavarok,

a hiperkinetikus rendellenességek,

valamint az átfogó fejlődési rendellenességek előfordulását.

Újszerű megközelítéssel a kutatók ezenkívül a résztvevők genetikai jellemzőit is számításba vették, mivel azok is fontos hatással lehetnek a mentális problémák kockázatára.

Összesen 3829 résztvevőnek volt valamilyen pszichiátriai diagnózisa. Mindhárom képernyőidő-típus (tévézés, játék és közösségi média) esetében egyértelmű összefüggés volt kimutatható a mentális betegségekkel.

Azok a tinédzserek, akik naponta három-négy órát vagy annál többet tévéztek , jelentősen nagyobb eséllyel küzdöttek mentális gondokkal, mint a többi kortársuk.

, jelentősen nagyobb eséllyel küzdöttek mentális gondokkal, mint a többi kortársuk. A játékok esetében azon kamaszok körében, akik a legkevesebb időt töltötték játékokkal, alacsonyabb volt a pszichiátriai diagnózis előfordulása, mint a többi serdülőnél. Különösen magas volt viszont a rizikó azoknál a tinédzsereknél, akik napi három-négy órát vagy annál is többet játszottak videójátékokkal.

esetében azon kamaszok körében, akik a legkevesebb időt töltötték játékokkal, alacsonyabb volt a pszichiátriai diagnózis előfordulása, mint a többi serdülőnél. Különösen magas volt viszont a rizikó azoknál a tinédzsereknél, akik napi három-négy órát vagy annál is többet játszottak videójátékokkal. A közösségi média használatát tekintve azok a kamaszok, akik a legtöbb időt töltötték a közösségi médiával, és meglepő módon még azok is, akik a legkevesebb időt töltötték ezeken a platformokon, jelentősen nagyobb arányban küzdöttek pszichiátriai problémákkal, mint a többi kamasz.

Az orvosok által felállapított pszichiátriai diagnózisok mellett a kutatók a résztvevők által elmondott tüneteket is figyelembe vették a vizsgálat során. Megállapították, hogy napi 3-4 óra vagy azt is meghaladó képernyőidő összefüggésbe hozható a súlyosabb tünetekkel.

Végezetül a kutatócsoport azt is megvizsgálta, hogy a résztvevők genetikai állományuk alapján mennyire fogékonyak a mentális betegségekre. Fejlett statisztikai modelleket alkalmaztak annak kiderítésére, hogy a képernyő előtt töltött idő és a mentális rendellenességek közötti összefüggés milyen mértékben tulajdonítható genetikai hatásoknak Így derült fény arra, hogy a depresszió, az ADHD, az autizmus és az anorexia kockázati pontszámai jelentős összefüggést mutattak a képernyő előtt töltött idővel. Ez arra utal, hogy ezeknek a rendellenességeknek a genetikai kockázata is hatással lehet a képernyő előtt töltött időre.

Az öröklött tulajdonságok sem mellékesek

Amikor a tudósok megállapítják a kapcsolatot a közösségi média és a mentális problémák között, általában nehéz megmondani, melyik az ok és melyik az okozat. Egyrészt a túlzott közösségimédia-használat ahhoz vezethet, hogy az ember elveszíti a való életben a barátait, ezért magányos lesz, és ez mentális problémákhoz vezet. Másrészt egy olyan személy, akinek mentális problémái vannak, nehezen teremt kapcsolatok a való életben, és ezért több időt tölt a közösségimédia-oldalakon, például mert unatkozik, vagy mert ott keres tanácsot.

Az eredmények azt mutatják, hogy a genetikai hajlam a mentális rendellenességekre egyben nagyobb hajlamot jelent a túlzott képernyőhasználatra is. Ezenkívül a tanulmány egy érdekes megállapításra jutott: azok a kamaszok, akik a legkevesebb időt töltötték a közösségi médiában, szintén nagyobb kockázatnak voltak kitéve a mentális egészségügyi problémák tekintetében. Ez azt tükrözheti, hogy egyes tinédzserek, akiknek szociális problémáik vannak, a közösségi médiában is nehezen tudnak kapcsolatot teremteni másokkal.

Forrás: hazipatika.com