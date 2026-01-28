Ismét Kárpátaljára érkezik a MedSpot

Ismét Kárpátaljára látogat a MedSpot Alapítvány: a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány által indított célzott adománygyűjtésnek köszönhetően több mint 8,5 millió forint érkezett a szervezet számlájára, amely biztosítja a februári, márciusi és áprilisi missziós utak megvalósítását.

A MedSpot Alapítvány a háború kitörése óta rendszeresen végez egészségügyi missziókat Kárpátalján és Ukrajna más térségeiben. Önkéntes orvosokkal, ápolókkal és egészségügyi szakemberekkel felszerelt mentőautójuk sok esetben az egyetlen elérhető orvosi segítséget jelenti a határ menti falvakban, menekültszállókon és nehéz helyzetben lévő közösségekben – nemzetiségtől függetlenül.

A januári időszakban azonban a karácsony utáni támogatások visszaesése miatt a MedSpot működése veszélybe került, és még a januári kárpátaljai körút lebonyolítása is kérdésessé vált. Erre reagálva indított célzott gyűjtést a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány, amelynek célja eredetileg 2,5 millió forint összegyűjtése volt a következő gyógyító misszió finanszírozására.

Az adományozók összefogása azonban minden várakozást felülmúlt: összesen 8 526 809 forint érkezett be, amely nemcsak a januári, hanem a februári, márciusi és áprilisi missziók lebonyolítását is lehetővé teszi.

Az összeg fedezi többek között a mentőautó működtetését, az egyszer használatos egészségügyi eszközök beszerzését, valamint a gyógyszerszükségletet a mentőautóban és a menekültszállókon, illetve más ideiglenes egészségügyi pontokon végzett vizsgálatok során. Ide tartoznak a krónikus betegségek – például magas vérnyomás, szív- és asztmás megbetegedések – kezeléséhez szükséges gyógyszerek, az akut betegségek ellátásához használt gyulladáscsökkentők és antibiotikumok, gyermekgyógyászati készítmények, vitaminok, kötszerek és fertőtlenítőszerek is.

A MedSpot munkatársai és önkéntesei olyan embereket látnak el, akik hosszú ideje rendkívül nehéz körülmények között élnek: gyermekeket, akik már menekültszállón születtek; családokat, akik nem tudnak visszatérni a háborúban megsemmisült otthonaikba; valamint édesanyákat és nagymamákat, akik férfi családtagjaik nélkül, folyamatos bizonytalanságban kénytelenek élni.

Sokan krónikus betegségekkel, visszatérő fertőzésekkel, poszttraumás stressz tüneteivel küzdenek, a gyermekek gyakran lázasak, étvágytalanok. A fizikai ellátás mellett kiemelt szerepet kap az emberi jelenlét, a figyelem és a lelki támogatás is.

A Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány hangsúlyozta: a MedSpot nemcsak szakmai partnerük, hanem közös felelősségvállalásuk része is. A szervezet szerint a gyógyítás és a segítségnyújtás nem ismer nyelveket vagy nemzetiségi határokat, ugyanakkor az ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtése közös ügy.

A MedSpot és a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány egyaránt köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik adományaikkal és a felhívás megosztásával hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez.

Kárpátalja.ma