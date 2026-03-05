A legjobb reggeli ital magas koleszterinszintre

Az egészséges szív- és érrendszeri működés – ahogyan az ideális koleszterinszint – nem egyetlen ital vagy étel kérdése, hanem a teljes értékű étrend és életmód része. De sokat hozzá tud tenni egy finom reggeli ital – íme, a legjobbak.

A rostban gazdag ételek – mint a teljes kiőrlésű gabonák, lenmag, szója, diófélék és az egészséges zsírok – segíthetnek csökkenteni a rossz koleszterin szintjét. De a reggeli italok is számítanak: dietetikus szakértők szerint vannak olyanok, amelyek reggelire különösen hasznosak lehetnek a koleszterinszint javítására.

Egészséges reggeli ital

A gránátalmalé az egyik legjobb reggeli ital, ha a célod a koleszterinszint csökkentése. Gazdag polifenolokban, erős antioxidánsokban, amelyek segítenek megvédeni az oxidatív károsodástól (ami kulcsfontosságú lépés az érelmeszesedés kialakulásában). Egyes kutatások szerint ez az ital csökkentheti az LDL-koleszterin- és triglicerid-szintet, miközben növelheti a „jó” koleszterin, azaz a HDL szintjét is. Egy túlsúlyos, középkorú felnőttek körében készült kísérletben napi egy kis pohárnyi gránátalmalé két héten keresztül fogyasztva mérsékelte az LDL-szintet.

Ha magas vérnyomásod is van, a gránátalma további előnyökkel járhat. Fontos azonban, hogy semmilyen gyümölcs nem helyettesíti a gyógyszereket, inkább egy szívbarát étrend része lehet.

Hogyan fogyaszd a gránátalmalevet?

A dietetikus ajánlásai alapján:

válassz 100 százalékos, cukor hozzáadása nélkül préselt levet;

igyál fél-egy pohárral naponta;

használhatod a levet smoothie-khoz is (például rostban gazdag gyümölcsökkel és zöldekkel turmixolva).

Egyéb italok, amelyek segíthetnek – az Eating Well ajánlásával:

Smoothie reggelire

Olyan smoothie-k, amelyek cukormentes zabtejjel, bogyós gyümölcsökkel és chiamaggal készülnek, sok oldható rostot adnak, ami támogatja a koleszterinszintet.

Paradicsomlé

A paradicsomlé likopinban gazdag, vagyis egy antioxidánsban, amely javíthatja az HDL-szintet. Keress alacsony vagy nulla nátriumtartalmú változatot, mert a túl sok só nem jó a vérnyomásnak.

Zöld tea

Meleg italok kedvelőinek a zöld tea jó választás lehet. A benne lévő antioxidánsok szerény mértékben ugyan, de csökkenthetik az össz- és LDL-koleszterinszintet.Ha a célod a koleszterinszint csökkentése, vannak olyan reggeli italok, amelyek ezt támogathatják. A gránátalmalé kiemelten ajánlott antioxidánstartalma miatt, de a zöld tea, alacsony nátriumtartalmú paradicsomlé és a rostban gazdag smoothie-k is jó választások lehetnek.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)