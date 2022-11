Karcos teflonserpenyő: valóban veszélyes?

Jelentős műanyagszennyezést eredményezhet a konyhai edények és serpenyők teflonbevonatának sérülése – figyelmeztetnek ausztrál kutatók. Vizsgálataik szerint egy apró karcolás miatt is műanyagrészecskék ezrei kerülhetnek ételeinkbe.

Idestova 80 év telt el azóta, hogy egy fiatal kutató 1938-ban nagy felfedezést tett az amerikai DuPont vegyipari vállalat laboratóriumában. Véletlenül arra lett figyelmes, hogy egy gáz, az úgynevezett tetrafluoretilén polimerizálódott az egyik kémcsőben. A végeredmény egy szilárd, viaszos anyag lett extrém hőálló képességgel, alacsony felületi súrlódással, illetve magas korróziós ellenállással.A különös anyagot eleinte politetrafluoretilénnek nevezték el, világhódító körútjára azonban már a jóval letisztultabb csengésű teflon elnevezéssel indult. Mint ugyanis azt az IFLScience írja, a teflon nemcsak a Manhattan-tervben kapott szerepet, de vízálló esőkabátokba és űrruhákba is beleszőtték. Mi több, lassanként szinte az összes konyhában megjelent világszerte a különböző konyhai eszközök bevonataként, és ilyen módon a mai napig mindennapi életünk szerves részét képezi.

Örökre a természetben maradó vegyi anyagok

Csakhogy azóta sok víz lefolyt a Dunán, és amit egykor csodálatos találmányként ünnepeltek, mára egyre több aggodalommal tölti el a kutatókat. Ennek oka, hogy a teflon is egyike a perfluor-alkil vegyi anyagok, avagy a PFA-k népes családjának. Több ezer mesterségesen előállított anyag tartozik ide, amelyeket a társadalom széles körben használ, és amelyek közös jellemzője, hogy egy hihetetlenül tartós és erős kémiai kötést, szén-fluor kötést tartalmaznak – olvasható az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) összefoglalójában. E kötés miatt a PFA-k nagyon nehezen bomlanak le a természetben, miközben könnyen elsodródnak a kibocsátás helyéről.

Napjainkban a PFA-k a Föld szinte minden pontján fellelhetőek, olyannyira, hogy már-már azt mondhatjuk, minden egyes csepp víz szennyezett velük a bolygón. Ez nagy probléma, mivel az orvostudomány csak az utóbbi időben kezdett el rádöbbenni, hogy a szervezetben felhalmozódva ezek a potenciálisan toxikus vegyületek jelentősen fokozhatják egyes betegségek kialakulásának kockázatát. A többi között daganatos betegségeket és hormonális zavarokat is összefüggésbe hoztak már velük, miközben számos hétköznapi használati tárgyunkban megtalálhatók. Így aztán nap nap után szennyezzük közvetlen és tágabb környezetünket ezekkel a műanyagokkal, amelyek hosszú időn keresztül ott is maradnak, bekerülve élelmiszereinkbe és a vizekbe egyaránt.

Több millió részecske egyetlen serpenyőből

„A tapadásmentes bevonatként használt teflon is a PFA-k családjának tagja. Tekintve, hogy a PFA-k nagy aggodalmat keltenek, a teflon mikrorészecskéi is egészségügyi veszélyt jelenthetnek ételeinkben” – idézi az ausztrál Flinders Egyetem közleménye Cheng Fang kutatót, a szintén ausztrál Newcastle-i Egyetem munkatársát. A szakember és kollégái arra voltak kíváncsiak egy közelmúltbeli kutatásban, hogy vajon egyetlen konyhai serpenyőből mennyi teflon kerülhet a környezetbe. Vizsgálataik során Raman-spektroszkópiával, illetve egy újonnan fejlesztett algoritmussal igyekeztek felmérni a bevonatból felszabaduló részecskék számát. Mint kiderült, egyetlen apró karcolás is mintegy 9100 mikro- és nanoműanyagot bocsát ki magából, míg a bevonat feltöredezéséből 2,3 millió részecske szóródhat szét.

„Tanulmányunk mindenképpen egy erős figyelmeztetés. Nagyon körültekintőnek kell lennünk, amikor kiválasztjuk főzőedényeinket, hogy elkerülhessük az ételszennyezést” – húzta alá Youhong Tang, a Flinders Egyetem mérnöki karának professzora, aki egyben a Science of The Total Environment című folyóiratban megjelent tanulmány társszerzője. Hozzátette ugyanakkor, hogy a részletes kockázatfelméréshez mindenképpen további kutatásokra lesz szükség a területen, tekintettel arra, hogy a teflon is egy PFA.

