Kárpátaljai résztvevői is voltak a X. Hálózatépítő Konferenciának

Ismét Berekfürdő adott otthont a Kárpát-medencei Magyar Lelki Segítő Szolgálat jubileumi, X. Hálózatépítő Konferenciájának március 12–14. között. A rangos szakmai eseményre a Kárpát-medence számos térségéből érkeztek résztvevők, köztük jelentős számban Kárpátaljáról is.

A konferencián jelen voltak kárpátaljai mentálhigiénés szakemberek, oktatók és korábbi hallgatók, valamint jelenlegi mentálhigiénés képzésben részt vevő diákok is. A találkozó így nemcsak szakmai tapasztalatcserére adott lehetőséget, hanem a kárpátaljai magyar szakmai közösség megerősítését is szolgálta.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján áhítatot tartott Halász-Balogh Zita beregújfalui református lelkésznő, aki szolgálatával lelki alapot adott a konferencia munkájának.

A háromnapos programban rangos szakmai előadások is helyet kaptak. Bagdy Emőke a mentálhigiénés szakmai közösség lelki megújulásában betöltött szerepéről beszélt, míg Berecz András előadása az anyanyelv és a népmese identitásformáló és lelki egészséget erősítő szerepét állította középpontba. Simon Gabriella a mentálhigiénés képzés jövőjéről és a hálózatépítés lehetőségeiről osztotta meg gondolatait.

A háromnapos rendezvény középpontjában a szakmai számvetés és a jövőtervezés állt. Az előadások, műhelymunkák és plenáris fórumok lehetőséget teremtettek arra, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak a mentálhigiénés hálózat jövőjéről, a szakmai együttműködések fejlesztéséről és a közösségi lelki megújulás lehetőségeiről.

A konferencia megerősítette: a határok nem szabhatnak gátat a szakmai együttműködésnek és a közös gondolkodásnak. A kárpátaljai résztvevők jelenléte is azt bizonyította, hogy a lelki segítő szolgálat területén végzett munka közös ügy, amely összeköti a Kárpát-medence magyarságát.

A találkozó lelki feltöltődést, szakmai inspirációt és megerősítést adott a résztvevőknek abban, hogy a közösségek mentális és lelki egészségének támogatása a jövőben is kiemelt feladat marad.

