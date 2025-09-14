Így jelez a kedvenced, ha beteg

Megváltozott a kutyád, macskád viselkedése? Lustább a szokottnál, nem eszik, agresszív, vagy épp sokat vakarózik? Mutatjuk, mi állhat a háttérben.

Te ismered legjobban a kutyádat, macskádat, ezért az is neked tűnhet fel elsőként, ha hirtelen más lesz a viselkedése. Ezt nem szabad félvállról venni, hiszen szinte minden esetben oka van a változásnak.

Ezért viselkedik máshogy a kedvenced

Legyen az betegség, hiányállapot, fájdalom, gyulladás, allergia, sérülés vagy túlsúly, mindig jelez valamit, ha egy állat viselkedése hirtelen megváltozik. A galériára kattintva láthatod, mi utalhat bajra.

Amikor kedvenced hirtelen máshogy viselkedik

Étkezési szokások megváltozása – Ha hirtelen túl sokat vagy túl keveset eszik, az utalhat fogfájásra, emésztési problémákra, vagy akár hormonális zavarra is.

Hirtelen agresszió – Ha egy egyébként barátságos állat agresszívvé válik, az fájdalom, sérülés, vagy neurológiai probléma jele is lehet.

Nehézkes mozgás – Ha nem szívesen mozog, megáll a lépcső alján, nem ugrik fel, mint korábban, az jelezhet ízületi gyulladást vagy sérülést, de akár a túlsúly következménye is lehet.

Túl sokat pihen, alszik, lustább a szokottnál –Az idősebb állatokegyértelműen kevesebbet mozognak, ám ha az inaktivitást az életkora nem indokolja, és kedvenced szokatlanul sokat alszik vagy érdektelenné válik, egészségügyi probléma állhat a háttérben. Ez lehet például vérszegénység, fájdalom vagy gyulladás.

Túlzott nyalogatás vagy vakarózás – A túl gyakori tisztálkodás lehet bőrprobléma, allergia vagy akár szorongás, stressz jele, de élősködőkre is utalhat.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)