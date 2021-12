Két megye marad vörös besorolásban Ukrajnában

Ukrajnában csütörtöktől már csak két régió, a nyugati országrészben lévő Voliny és a keleti Zaporizzsja megye marad a koronavírus-járvány miatt a legszigorúbb korlátozásokkal járó vörös besorolásban, az összes többi, valamint a főváros Kijev is a jelenlegi legenyhébb kockázatú sárga besorolásban lesz – hozta nyilvánosságra szerdán az egészségügyi tárca.

A megyei válságstábok döntése értelmében hat megye kerül át a vörösből a sárga kategóriába. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint a vörös besorolásban maradó megyékben az újonnan azonosított fertőzöttek száma meghaladja a megengedett mértéket, ezért nem kerülhetnek még át gyengébb kockázatú kategóriába.

Marija Karcsevics egészségügyi miniszterhelyettes szerdai tájékoztatóján közölte, hogy január 1-jén és 2-án az egész országban valamennyi oltópont szüneteltetni fogja tevékenységét. A téli ünnepek alatt a többi napon viszont a szokásos rendben tartanak nyitva – tette hozzá.

A déli országrészben lévő Mikolajiv megyében komoly társadalmi visszhangot váltott ki, hogy a helyi tanács menesztette a megyeszékhely fertőző kórházát vezető főorvost, aki korábban nyilvánosságra hozta, hogy intézményében komoly hiány van orvosi oxigénből. A főorvos politikailag motiváltnak minősítette a menesztéséről szóló döntést.

Katerina Kuzminova, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) elemzője közölte, hogy Kijevben már a felnőtt lakosok 70 százaléka felvette a védőoltás mindkét dózisát. A főváros ezzel vezető az ország régiói között. A megyék között Kijev megye áll az élen, ahol az ott élők 52 százaléka kapta meg mindkét dózist.

Az elemző emlékeztetett arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt a célt tűzte ki az országoknak, hogy az idei év végére a lakosság 40 százaléka legyen teljesen beoltva, míg a jövő évben ez az arány érje el a 70 százalékot. Az idei célkitűzést Ukrajnának sikerült teljesítenie, a felnőtt lakosság átoltottsága már elérte a 41 százalékot – hangoztatta Kuzminova.

Ukrajnában szerdára az eddig azonosított fertőzöttek száma 6363-mal 3 623 079-re, az elhunytaké 301-gyel 93 909-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben csaknem 13 500-zal 152 271-re csökkent. Az elmúlt napon 2241 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.

A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 141 446-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 320 003-an pedig még csak az első adagot kapták meg. A harmadik, emlékeztető oltást eddig 325-en kapták meg. Szerdán 119 129 embert oltottak be. A hivatalos statisztikában nincsenek adatok az ideiglenesen megszállt krími és Donyec-medencei területekről.

Forrás: MTI