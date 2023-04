Kezdetét vette az immunizálás hete Ukrajnában

Az immunizálás hetében a szakértők fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy tudatosítsák a lakosságban a védőoltások felvételének fontosságát. A téma a háború árnyékában még hangsúlyosabbá vált, ugyanis ilyenkor hatványozott a veszélye a különféle betegségek járványszerű elterjedésének.

„Kanyaró, rózsahimlő, mumpsz, járványos gyermekbénulás, torokgyík, szamárköhögés. Ezek mind gyorsan terjedő megbetegedések és egyaránt fenyegetést jelentenek, mind a gyerekek, mind a felnőttek egészségére. Az immunizálás a leghatékonyabb módja a megelőzésnek. Kárpátalján jelenleg 300 oltópont működik, ahol továbbra is fel lehet venni a rutin védőoltásokat, és a koronavírus elleni vakcinát is. A belföldi menekültek bármelyik oltóponton beoltathatják gyermekeiket akkor is, ha nem rendelkeznek itteni családi orvossal között szerződéssel” – emelte ki Anatolij Psenicsnij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció Egészségügyi Főosztályának vezetője.

Az orvosok ismételten felhívják a lakosság figyelmét a rendszeres kivizsgálás és a rutin védőoltások felvételének fontosságára. Ukrajnában tart a koronavírus elleni immunizálás is, ugyanis a fertőzés továbbra is jelen van az életünkben. A statisztikai adatok alapján kiderült, hogy Kárpátalján évről évre egyre kevesebben veszik fel a COVID elleni védőoltást. Szakértők szerint, ha az emberek elhanyagolják az emlékeztető oltás felvételét, akkor a háború mellett a járványhelyzet is visszatérhet.

Kárpátalján a gyermekek körében megnőtt a mumpsz megbetegedések száma. Az idei évben már 77 megbetegedést jegyeztek fel a megyében. A vírussal történő fertőzés veszélyét a legkönnyebben védőoltás segítségével lehet elkerülni. Amennyiben a gyermek mégsem kapja meg a vakcinát, akkor a betegség szövődményeként halláskárosodás, agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, a fiúk esetében pedig terméketlenség is bekövetkezhet.

Az immunizálás hete keretében az egészségügyi szakértők arra kérik a lakosságot, hogy keressék fel háziorvosukat és pontosítsák a védőoltásokkal kapcsolatos aktuális adatokat.

Karpat.in.ua/Kárpátalja.ma