Kiskorúak mentálhigiénés központja nyílt Munkácson

Gyermekek mentális egészségét segítő központ jött létre a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház bázisán. A kezdeményezés az ukrán first lady, Olena Zelenszka által megálmodott Ti Jak? (Hogy vagy?) elnevezésű összukrajnai program eredménye – számolt be Facebook-oldalán megyénk kormányzója, Miroszlav Bileckij.

A központ számára átadott épületrész felújítása a megyei közigazgatás, a Munkácsi kistérség és a Caritas Czech Republik jótékonysági szervezet összefogásával valósult meg. A megyei költségvetésből 700 ezer hrivnyát irányoztak elő erre a projektre, a nemzetközi partnerek pedig további 75 ezer euróval segítették a megvalósítást.

Az intézményben minden nap pszichiáter, pszichológus és klinikai pszichológus szakemberek fogadják a fiatalokat.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Roman Szaraj, a megyei tanács elnöke, Andrij Baloha, Munkács polgármestere, Jiří Borcel cseh főkonzul és Taiszija Szimocsko, a Ti Jak? összukrajnai mentálhigiénés program kárpátaljai koordinátora.

Kápátalja.ma

Forrás: Facebook/Miroszlav Bileckij