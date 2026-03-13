Korán ébredtek a kígyók: megtörtént az első kígyómarás Ukrajnában

A szakemberek szerint az idei tavasz a szokásosnál korábban hozta el a kígyók aktivitását. Rivne megye területén már regisztrálták az idei év első kígyómarását, amely egy 52 éves férfit érintett – tudatta a goloskarpat.info internetes hírportál.

A beszámolók szerint a férfit egy séta során marta meg a kígyó.

A sérültet sürgősen a helyi kórházba szállították, ahol jelenleg intenzív osztályon kezelik. Az orvosok közlése szerint állapota közepesen súlyos, de stabil.

A történtek azért is keltettek aggodalmat a szakemberek körében, mert a hidegvérű állatok általában később, április környékén válnak aktívvá. Az idei enyhébb időjárás azonban elősegíthette, hogy már március közepén előbújjanak téli rejtekhelyeikről.

A tavalyi statisztikák szerint a Rivne megyében nyolc személy szenvedett kígyómarást. Országos szinten mintegy 150 esetet regisztráltak, és az áldozatok jelentős része gyermek volt. A legtöbb incidens Lemberg és Dnyipropetrovszk megye területén történt.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a természetben tett kirándulások során különösen fontos az óvatosság. A kígyók tavasszal gyakran napos, nyílt helyeken melegszenek fel, ezért könnyebben kerülhetnek kapcsolatba az emberekkel.

A szakemberek hangsúlyozzák: bár a kígyómarás ritkán végzetes, gyors orvosi ellátás nélkül súlyos szövődmények alakulhatnak ki. A tavaszi kirándulások során ezért különösen fontos az elővigyázatosság.

Kárpátalja.ma