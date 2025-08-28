Krónikus orrdugulás: nem csak allergia állhat a háttérben

Parlagfűszezonban az erre allergiások számos különböző tünettel küzdhetnek, melyek közül sok az orrot érinti. A tüsszögésen kívül kialakulhat orrfolyás vagy orrviszketés, sokaknak azonban talán a legkellemetlenebb panasz az orrdugulás. Vajon elég csupán találomra kiválasztani egy vény nélküli orrcseppet vagy orrspray-t a kezeléshez? Miért érdemes szakorvosra bízni a választást? Ezekre a kérdésekre adott választ dr. Viszoki Mónika, az Allergiaközpont – Prima Medica allergológusa, fül-orr-gégész, klinikai immunológus.

Mi okozhat tartós orrdugulást?

Amikor valaki krónikus orrdugulással küzd, minden esetben ki kell deríteni annak pontos okát, hiszen nem csak az allergia állhat a háttérben. Az orrdugulás leggyakoribb okozói a légúti allergiák mellett ugyanis az orrpolip, a heveny felső-légúti gyulladások, az orrmelléküreg-gyulladás. Az sem ritka eset, hogy egy páciens találomra választott, vény nélküli orrcseppeket használ huzamosabb ideig a tünet megszüntetésére, ám az előírt időn túl alkalmazva végül épp ezek a készítmények okoznak orrdugulást.

„Ha egy hétnél hosszabb ideig érezzük azt, hogy bedugult az orrunk, mindenképp forduljunk orvoshoz! A fül-orr-gégészeti és allergológiai kivizsgálás fényt deríthet a háttérben álló okokra, majd ettől függően gyógyszerekkel vagy műtéttel megszüntethető a probléma és megelőzhetők a szövődmények”

– hangsúlyozza Viszoki doktornő. Természetesen igen gyakran az derül ki, hogy valóban a parlagfű allergia, illetve más időszakokban az adott allergén okozza az orrdugulást és más panaszokat.

Milyen orrcseppet, orrspray-t használjunk allergiás orrdugulás ellen?

Sokan – tulajdonképpen véletlenszerűen – náthás panaszok elleni érösszehúzó vagy lohasztó orrspray-t emelnek le a gyógyszertár polcáról. Ezek átlagosan egy hétig használhatóak orrdugulás ellen, és fontos is használni a készítményeket, hogy az olyan náthás szövődményeket, mint például az arcüreggyulladás megelőzzük. Az előírt időn túl azonban kellemetlen szövődményeket okozhatnak, súlyos esetben akár az orrnyálkahártyát is tönkre tehetik. Allergiás tünetek esetén ezért más típusú orrspray javasolt.

„Az allergiás orrdugulást leginkább a szteroid tartalmú orrspray segít csillapítani. Néhányan tartanak a szteroid szótól, de fontos tudni, hogy ezeket a készítményeket hosszú távon is biztonsággal használhatjuk, mert a szteroid tartalmuk nem okoz az egész szervezetben mellékhatásokat, ugyanis helyben, a nyálkahártyáról szívódik fel” – hangsúlyozza dr. Viszoki Mónika. Hozzátette: emellett léteznek antihisztamin tartalmú készítmények is, illetve olyanok is, melyek mindkét hatóanyagot tartalmazzák. Attól függően választunk a beteg számára megfelelő terméket, hogy mik a legfőbb panaszai. Az antihisztamin tartalmú orrspray például hasznos segítő, ha elsősorban a tüsszögés, orrfolyás és orrviszketés ellen keresünk megoldást, de nem jó választás, ha az orrdugulás a legerősebb tünet. Vagyis attól függően, hogy mi a fő panasz, az adott beteg számára ideális allergia orrspray-t a tünetek és a vizsgálati eredmények alapján allergológus tudja felírni.

Mit tehetünk még az orrdugulás ellen?

Természetes megoldás a szénanáthás tünetek ellen a sós vizes orrmosás, ami akár naponta többször is végezhető és nem okoz mellékhatást. Segítségével eltávolíthatjuk az orrnyálkahártyáról a napközben odatapadt polleneket, így jelentősen csökkenteni tudjuk az allergiás tünetek erősségét. Az orrmosáshoz erre a célra készült eszközt tudunk beszerezni patikából és a mellékelt port vízben feloldva fiziológiás sóoldattal tudjuk végezni az orrmosást.

Ugyancsak hasznos lehet a tengervizes orrspray, amit akár az orrcseppek mellékhatásaként jelentkező orrszárazság ellen is alkalmazhatunk.

Általánosságban pedig elmondható, hogy ha valaki szénanáthás, allergiás tünetekkel küzd, minden szempontból fontos a belső és a külső hidratálás. Az előbbi a rendszeres folyadékfogyasztást jelenti, elsősorban víz és magas folyadéktartalmú zöldségek, gyümölcsök fogyasztásával, a külső hidratálásban pedig a lakás, illetve a munkahelyi környezet levegőjének párásítása segíthet. Ha alacsony, 40 százalék alatti a páratartalom, érdemes lehet párásító készülékkel növelni a komfortérzetünket.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Pixabay