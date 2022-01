A lábfej ezért viszket

A hámló lábfej problémája sokkal gyakoribb, mint gondolnánk. Ezt a testrészünket nagyon sok terhelésnek tesszük ki, ezért nem véletlen, hogy olyan sokszor van probléma itt a bőrrel. A háttérben többek között az alábbi okok állhatnak.

Folyadékhiány

Ha szervezetünk dehidratált, akkor fáradtak lehetünk, lelassulhat az anyagcserénk, kiütéseink, pörsenéseink lehetnek, és kiszáradhat a bőrünk – a lábfejen is. Megfelelő mennyiségű folyadék nélkül testünk szinte bármelyik részén tapasztalhatunk hámlást, viszketést.

Gombás fertőzés

Egyáltalán nem ritka, hogy a láb gombásodásának a hámlás az egyetlen tünete, és a viszketés elmarad, éppen ezért sokan nem is gyanakszanak rá, hogy ilyesmivel van dolguk. Ráadásul nem is olyan egyszerű megszabadulni tőle, mivel a bőr és a köröm folyamatosan oda-vissza fertőzi egymást. Ha hámlást tapasztalunk a lábujjak között, akkor nagy az esély rá, hogy lábgombánk van – szerencsére a patikákban már vény nélkül is számos hatékony kezelési mód elérhető.

Izzasztó edzés

Ha sportolás közben beleizzad lábunk a zokniba, illetve a cipőbe, akkor ez a nedves, párás környezet remek táptalajt szolgáltat a baktériumoknak. De az is rizikófaktor, ha mezítláb tornázunk – különösen, ha bikram jógázunk, ahol előírás a meleg, párás környezet. Legyünk különösen körültekintőek, ha másokkal közös matracokat használunk!

Ekcéma

Az ekcéma egyik legjellemzőbb tünete a hámlás – amellett, hogy viszketést, kiszáradást is okozhat a test szinte bármelyik részén. A betegség sokaknál már gyerekkorban elkezdődik, de az sem ritka, hogy felnőttként lesz valaki ekcémás. Szerencsére számos viszonylag hatékony, külsőleges kezelési módszer létezik.

Napégés

A lábfejet igencsak ritkán éri nap, így a bőr itt nincs hozzászokva. Éppen ezért nagyon könnyen leég és hámlani kezd. Ha strandra megyünk, illetve szandált, papucsot hordunk, ne felejtsük el naptejjel bekenni ezt a részt is!

Forrás: hazipatika.com