Ma kezdődött a stroke hete Ukrajnában

Október 28. – november 3. között világszerte megemlékeznek a stroke hétéről, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a stroke-ra, annak megelőzésére, korai felismerésére és kezelésére.

A stroke világnapja október 29-én van szerte a világban. Ezt bővítve hirdették meg a stroke hetét, hogy még inkább ráirányítsák a figyelmet erre a betegségre. A stroke hetén különböző rendezvényeket, konferenciákat és megelőző kampányokat szerveznek szerte az országban.

A stroke vagy agyvérzés az agy vérellátásának hirtelen zavara, amely agysejtek pusztulásához vezet. Két fő típusa van:

Iszkémiás stroke: az agyat ellátó ér elzáródik, és az agy egy része nem kap elég oxigént.

Hemorrhagiás stroke: az ér megreped, és vérzés történik az agyban.

A stroke legfontosabb tünetei

A korai felismerés életet menthet. Figyeljünk a következő jelekre:

Hirtelen gyengeség vagy zsibbadás az arc, a kar vagy a láb egyik oldalán.

Beszéd- vagy megértési nehézség.

Hirtelen szédülés, egyensúlyvesztés vagy koordinációs problémák.

Hirtelen látásromlás vagy erős fejfájás.

Ha a fenti tünetek közül bármelyiket észleli valaki, azonnal hívja a 103-as segélyhívót! Minden perc számít, mert az agysejtek már perceken belül pusztulhatnak.

Ukrajnában évente körülbelül 130 000 stroke-esetet regisztrálnak, ami az egyik vezető halál- és rokkantsági ok. Különösen a keleti és déli régiókban emelkedik a stroke miatti kórházi felvételek száma.

Kárpátalja alacsonyabb területein élők nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint a hegyvidéki települések lakói. A különbség oka részben az életmódban és a környezeti tényezőkben keresendő.

A stroke megelőzése

A kockázat csökkentésére a következő lépések ajánlottak:

Rendszeres vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-ellenőrzés.

Dohányzásról való leszokás.

Mérsékelt fizikai aktivitás és kiegyensúlyozott táplálkozás.

Mindenki számára elérhető egyszerű lépések, amelyek jelentősen csökkenthetik a stroke kockázatát.

