Március 24-e a tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Március 24-e a tuberkulózis (tbc, gümőkór) elleni küzdelem világnapja, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére 1982 óta tartanak meg.
A mítosz, hogy ez a „szegények betegsége”, már régen megdőlt: a háború, az állandó stressz és a zsúfoltság körülményei között minden ukrán veszélyben van.
A krónikus fáradtság, az alultápláltság vagy a kísérőbetegségek (mint cukorbetegség, HIV) sebezhetővé teszik a szervezetet. Mivel a korai stádiumban a fertőzés gyakran hétköznapi fáradtságnak tűnik, fontos időben felismerni a betegséget.
Bár a tbc megelőzhető és gyógyítható, még mindig a világ egyik legveszélyesebb fertőző betegsége.
Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni?
Tünetek, amelyeket 2 hétnél tovább nem lehet figyelmen kívül hagyni:
- tartós köhögés;
- megmagyarázhatatlan gyengeség és fogyás;
- éjszakai izzadás;
- enyhe, de tartós hőemelkedés (37–37,5°C).
Ma már Ukrajnában is elérhetőek azok a modern technikák és technológiák, amelyek lehetővé teszik a betegség gyors kimutatását, valamint már van egy teszt, egy modern vérvizsgálat, amely a lappangó fertőzés kimutatására is alkalmas.
A tuberkulózis gyógyítása Ukrajnában az orvosi ellátás része és ingyenesen gyógyítható.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legfontosabb, hogy időben forduljanak orvoshoz.
A Novini Zakarpattya nyomán.