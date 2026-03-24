Március 24-e a tuberkulózis elleni küzdelem világnapja

Március 24-e a tuberkulózis (tbc, gümőkór) elleni küzdelem világnapja, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére 1982 óta tartanak meg.

A mítosz, hogy ez a „szegények betegsége”, már régen megdőlt: a háború, az állandó stressz és a zsúfoltság körülményei között minden ukrán veszélyben van.

A krónikus fáradtság, az alultápláltság vagy a kísérőbetegségek (mint cukorbetegség, HIV) sebezhetővé teszik a szervezetet. Mivel a korai stádiumban a fertőzés gyakran hétköznapi fáradtságnak tűnik, fontos időben felismerni a betegséget.

Bár a tbc megelőzhető és gyógyítható, még mindig a világ egyik legveszélyesebb fertőző betegsége.

Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni?

Tünetek, amelyeket 2 hétnél tovább nem lehet figyelmen kívül hagyni:

tartós köhögés;

megmagyarázhatatlan gyengeség és fogyás;

éjszakai izzadás;

enyhe, de tartós hőemelkedés (37–37,5°C).

Ma már Ukrajnában is elérhetőek azok a modern technikák és technológiák, amelyek lehetővé teszik a betegség gyors kimutatását, valamint már van egy teszt, egy modern vérvizsgálat, amely a lappangó fertőzés kimutatására is alkalmas.

A tuberkulózis gyógyítása Ukrajnában az orvosi ellátás része és ingyenesen gyógyítható.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legfontosabb, hogy időben forduljanak orvoshoz.

A Novini Zakarpattya nyomán.

