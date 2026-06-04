Könnyű túrós–epres sütemény cukormentesen
A könnyed, habos állagú desszertek kedvelőinek kiváló választás ez az egyszerűen elkészíthető túrós–epres sütemény. Liszt nélkül készül, a felvert tojásfehérjének köszönhetően légiesen puha, míg a quark és a vaníliapuding kellemesen krémes állagot biztosít számára. Friss idénygyümölcsökkel gazdagítva tökéletes desszert lehet a hétvégi ebéd után vagy akár egy délutáni kávé mellé.
Alapanyagok
- 6 db tojás
- 1 csomag vaníliás pudingpor
- édesítőszer ízlés szerint
- 500 g quark vagy krémes állagú túró
- 400 g eper
Leírás
- A tojásokat válasszuk szét. A fehérjét verjük kemény habbá.
- A tojássárgájához adjuk a vaníliás pudingport és az édesítőszert, majd keverjük habosra.
- Ezután dolgozzuk hozzá a quarkot, és keverjük sima, csomómentes krémmé.
- A felvert tojásfehérjét óvatos mozdulatokkal forgassuk a masszába, hogy minél több levegő maradjon benne.
- Egy hőálló sütőtálat béleljünk ki sütőpapírral, majd öntsük bele a keveréket.
- A tetejét szórjuk meg bőségesen friss gyümölccsel és az eperrel.
- Előmelegített sütőben, 150 Celsius-fokon süssük körülbelül 50 percig.
- A süteményt hagyjuk kihűlni, majd szeletelve tálaljuk.
Megjegyzések
Tipp: Az eper mellett áfonyával, málnával vagy vegyes bogyós gyümölcsökkel is elkészíthető, így minden alkalommal új ízvilágot kapunk. Jó étvágyat kívánunk!
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