Könnyű túrós–epres sütemény cukormentesen

Bursza Krisztina Receptek

A könnyed, habos állagú desszertek kedvelőinek kiváló választás ez az egyszerűen elkészíthető túrós–epres sütemény. Liszt nélkül készül, a felvert tojásfehérjének köszönhetően légiesen puha, míg a quark és a vaníliapuding kellemesen krémes állagot biztosít számára. Friss idénygyümölcsökkel gazdagítva tökéletes desszert lehet a hétvégi ebéd után vagy akár egy délutáni kávé mellé.

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Összesen 1 óra
Étkezés Desszert
Konyha Világ
Adag 6

Alapanyagok
  

  • 6 db tojás
  • 1 csomag vaníliás pudingpor

  • édesítőszer ízlés szerint
  • 500 g quark vagy krémes állagú túró
  • 400 g eper

Leírás
 

  • A tojásokat válasszuk szét. A fehérjét verjük kemény habbá.
  • A tojássárgájához adjuk a vaníliás pudingport és az édesítőszert, majd keverjük habosra.
  • Ezután dolgozzuk hozzá a quarkot, és keverjük sima, csomómentes krémmé.
  • A felvert tojásfehérjét óvatos mozdulatokkal forgassuk a masszába, hogy minél több levegő maradjon benne.
  • Egy hőálló sütőtálat béleljünk ki sütőpapírral, majd öntsük bele a keveréket.
  • A tetejét szórjuk meg bőségesen friss gyümölccsel és az eperrel.
  • Előmelegített sütőben, 150 Celsius-fokon süssük körülbelül 50 percig.
  • A süteményt hagyjuk kihűlni, majd szeletelve tálaljuk.

Megjegyzések

Tipp: Az eper mellett áfonyával, málnával vagy vegyes bogyós gyümölcsökkel is elkészíthető, így minden alkalommal új ízvilágot kapunk.
Jó étvágyat kívánunk!

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