Könnyű túrós–epres sütemény cukormentesen

A könnyed, habos állagú desszertek kedvelőinek kiváló választás ez az egyszerűen elkészíthető túrós–epres sütemény. Liszt nélkül készül, a felvert tojásfehérjének köszönhetően légiesen puha, míg a quark és a vaníliapuding kellemesen krémes állagot biztosít számára. Friss idénygyümölcsökkel gazdagítva tökéletes desszert lehet a hétvégi ebéd után vagy akár egy délutáni kávé mellé.

Recept nyomtatása Összesen 1 óra óra Étkezés Desszert Konyha Világ Adag 6 fő Alapanyagok 6 db tojás

1 csomag vaníliás pudingpor

édesítőszer ízlés szerint

500 g quark vagy krémes állagú túró

400 g eper Leírás A tojásokat válasszuk szét. A fehérjét verjük kemény habbá.

A tojássárgájához adjuk a vaníliás pudingport és az édesítőszert, majd keverjük habosra.

Ezután dolgozzuk hozzá a quarkot, és keverjük sima, csomómentes krémmé.

A felvert tojásfehérjét óvatos mozdulatokkal forgassuk a masszába, hogy minél több levegő maradjon benne.

Egy hőálló sütőtálat béleljünk ki sütőpapírral, majd öntsük bele a keveréket.

A tetejét szórjuk meg bőségesen friss gyümölccsel és az eperrel.

Előmelegített sütőben, 150 Celsius-fokon süssük körülbelül 50 percig.

A süteményt hagyjuk kihűlni, majd szeletelve tálaljuk. Megjegyzések Tipp: Az eper mellett áfonyával, málnával vagy vegyes bogyós gyümölcsökkel is elkészíthető, így minden alkalommal új ízvilágot kapunk. Jó étvágyat kívánunk!

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