Már több mint 5 millióan vették igénybe a Megfizetheti gyógyszerek programot

Több mint 5 millió beteg vette igénybe a Megfizethető gyógyszerek programot az indulása óta – jelentette be Jevhen Honcsar egészségügyi miniszterhelyettes egy tévéműsorban.

A programot igénybe vevő betegek száma évről évre növekszik. Az idei év első felében már több mint 2,5 millióan igényelték. Várhatóan ez a növekedési lendület folytatódni fog – mondta Honcsar.

Kiemelte: a program közel 600 gyógyszert és orvostechnikai eszközt tartalmaz, amelyeket a betegek ingyen vagy egy minimális önrész ellenében kaphatnak meg. Szavai szerint ez a lista a jövőben bővülni fog.

„A Megfizethető gyógyszerek program bővítése az egyik prioritásunk, mivel egyre több beteg számára teszi lehetővé, hogy megkapja a szükséges gyógyszereket”

– hangsúlyozta az egészségügyi miniszerhelyettes.

Eddig több mint kétezer gyógyszertár csatlakozott a programhoz.

A Megfizethető gyógyszerek program magában foglalja a szív- és érrendszeri megbetegedések, az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség, az asztma, a krónikus alsó légúti betegségek, a mentális és viselkedési zavarok, valamint a Parkinson-kór kezelésére és megelőzésére alkalmazható gyógyszereket.

