Megjelent Ukrajnában a „Cikada” nevű új COVID–19 alvariáns

Ukrajnában is azonosították a COVID–19 egyik új alvariánsát, a „Cikada” néven ismert vírustörzset – közölte az

A szakemberek a variánst szekvenálás során mutatták ki, amely egy olyan laboratóriumi vizsgálati módszer, amely lehetővé teszi a vírus genetikai állományának feltérképezését és a mutációk azonosítását. Az új alvariáns megjelenése egyben azt is jelzi, hogy az ország közegészségügyi rendszere képes időben felismerni az új vírusváltozatokat.

A „Cikada” alvariánst világszerte először 2024 végén azonosították, és jelenleg már 23 országban kimutatták. A szakértők szerint azonban nincs arra utaló jel, hogy ez a változat nagyobb járványügyi kockázatot jelentene, vagy újabb jelentős fertőzési hullámot indítana el.

A tünetek nem térnek el a korábbi COVID–19 variánsokétól: orrfolyás, láz, köhögés, fejfájás, fáradtság, valamint a szaglás vagy ízérzés elvesztése jelentkezhet. Egyes esetekben szemirritáció vagy bőrkiütések is előfordulhatnak.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a védőoltás továbbra is a leghatékonyabb módja a súlyos lefolyás és a szövődmények megelőzésének. Aki tüneteket észlel, annak javasolt mielőbb orvoshoz fordulni.

