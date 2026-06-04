Káposzta vagy karfiol: melyik az egészségesebb?

A káposzta és a karfiol egyaránt támogatja az egészséget. De vajon melyik van jobb hatással a szívre és az emésztésre?

A káposzta és a karfiol a keresztesvirágú zöldségek családjába tartozik. Mindkettő alacsony kalóriatartalmú, miközben igen gazdag rostokban és antioxidánsokban. Egy kiegyensúlyozott étrend részeként mindkét zöldségféle segíthet a szív és az emésztés támogatásában.

Káposzta vagy karfiol: melyik egészségesebb?

A Health cikke szerint mind a káposzta, mind a karfiol remekül támogatja a szív egészségét, a bennük található rostoknak, antioxidánsoknak és gyulladáscsökkentő növényi vegyületeknek köszönhetően. Ezek a zöldségek viszkózus rostot tartalmaznak – ez egyfajta oldható rost, amely géles állagúvá válik a bélben. Ez a gél kötődhet a koleszterinhez, csökkentve annak felszívódását, ezáltal mérséklődik az LDL – vagyis a „rossz”) koleszterin szintje.

A keresztesvirágú zöldségek minden más zöldséghez képest is jobban védik a szív és az érrendszer egészségét. Ez a kéntartalmú vegyületeknek tudható be, amelyek segítenek az egészséges vérnyomás fenntartásában és a gyulladás csökkentésében.

A káposztában és a karfiolban lévő rostok egyaránt támogathatják a rendszeres székletürítést, valamint a bélrendszer és a bélflóra egészségét. A keresztesvirágú zöldségek emellett olyan növényi vegyületeket is tartalmaznak – beleértve a glükozinolátokat, flavonoidokat és polifenolokat –, amelyek segíthetnek megőrizni a bélnyálkahártya erősségét és csökkenteni az emésztőrendszer gyulladását.

Ezen a téren azonban a káposzta egy kissé jobban teljesít, mivel gyakran fogyasztják savanyú káposztaként vagy kimchiként. Ezek a savanyított, erjesztett ételek ugyanis hasznos baktériumokat biztosíthatnak, amelyek táplálják a jótékony bélbaktériumokat.

Az emésztés és a szív egészségének támogatása mellett a káposzta és a karfiol a következőkben is segíthet:

támogatják az immunrendszer megfelelő működését,

sokáig eltelítenek, így támogathatják a testsúlyszabályozást,

segítik a csontok egészségének megőrzését,

védelmet nyújthatnak bizonyos rákos megbetegedések ellen.

Tápanyagtartalom összehasonlítása

Az említett két zöldségféle egészségre gyakorolt hatásai kapcsán nem célunk egyértelmű nyertest hirdetni, azonban KalóriaGuru.hu kalkulátorait használva megpróbáltuk összehasonlítani a káposzta és a karfiol tápanyagtartalmát. Energiatartalmuk például teljesen megegyezik (25 kcal/100g), és glikémiás indexük sem sokban tér el (a káposztáé 10, a karfiolé 15). A legfontosabb tápanyagok mennyiségét illetően azonban kissé már eltérően teljesítenek.

A karfiol és a káposzta tápanyagtartalmának összehasonlítása

Tápanyag neve Mennyiség 100 gramm nyers karfiolban Mennyiség 100 gramm nyers káposztában Fehérje 1,9 gramm 1,3 gramm Zsír 0,3 gramm 0,1 gramm Szénhidrát 3 gramm

(amelyből cukor: 1,9 g) 3,3 gramm

(amelyből cukor: 3,2 g) Rost 2 gramm 2,5 gramm Nátrium 30 milligramm 18 gramm C-vitamin 48,2 milligramm

(egy felnőtt napi szükségletének 60,3%-a) 36,6 milligramm

(egy felnőtt napi szükségletének 45,8%-a) Folsav 57 mikrogramm

(egy felnőtt napi szükségletének 28,5%-a) 43 mikrogramm

(egy felnőtt napi szükségletének 21,5%-a) K-vitamin 15,5 mikrogramm

(egy felnőtt napi szükségletének 20,7%-a) 76 mikrogramm

(egy felnőtt napi szükségletének 101%-a) Kálium 299 milligramm

(egy felnőtt napi szükségletének 14,9%-a) 170 milligramm

(egy felnőtt napi szükségletének 8,5%-a)

A lényeg, hogy a káposzta és a karfiol közötti „harcnak” nincs egyértelmű győztese. Mindkettő tápláló kiegészítője lehet egy szívbarát és az emésztőrendszer egészségét támogató étrendnek. A legjobb döntés tehát az, ha mindkettőt rendszeresen fogyasztjuk.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images

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