Káposzta vagy karfiol: melyik az egészségesebb?
A káposzta és a karfiol egyaránt támogatja az egészséget. De vajon melyik van jobb hatással a szívre és az emésztésre?
A káposzta és a karfiol a keresztesvirágú zöldségek családjába tartozik. Mindkettő alacsony kalóriatartalmú, miközben igen gazdag rostokban és antioxidánsokban. Egy kiegyensúlyozott étrend részeként mindkét zöldségféle segíthet a szív és az emésztés támogatásában.
Káposzta vagy karfiol: melyik egészségesebb?
A Health cikke szerint mind a káposzta, mind a karfiol remekül támogatja a szív egészségét, a bennük található rostoknak, antioxidánsoknak és gyulladáscsökkentő növényi vegyületeknek köszönhetően. Ezek a zöldségek viszkózus rostot tartalmaznak – ez egyfajta oldható rost, amely géles állagúvá válik a bélben. Ez a gél kötődhet a koleszterinhez, csökkentve annak felszívódását, ezáltal mérséklődik az LDL – vagyis a „rossz”) koleszterin szintje.
A keresztesvirágú zöldségek minden más zöldséghez képest is jobban védik a szív és az érrendszer egészségét. Ez a kéntartalmú vegyületeknek tudható be, amelyek segítenek az egészséges vérnyomás fenntartásában és a gyulladás csökkentésében.
A káposztában és a karfiolban lévő rostok egyaránt támogathatják a rendszeres székletürítést, valamint a bélrendszer és a bélflóra egészségét. A keresztesvirágú zöldségek emellett olyan növényi vegyületeket is tartalmaznak – beleértve a glükozinolátokat, flavonoidokat és polifenolokat –, amelyek segíthetnek megőrizni a bélnyálkahártya erősségét és csökkenteni az emésztőrendszer gyulladását.
Ezen a téren azonban a káposzta egy kissé jobban teljesít, mivel gyakran fogyasztják savanyú káposztaként vagy kimchiként. Ezek a savanyított, erjesztett ételek ugyanis hasznos baktériumokat biztosíthatnak, amelyek táplálják a jótékony bélbaktériumokat.
Az emésztés és a szív egészségének támogatása mellett a káposzta és a karfiol a következőkben is segíthet:
- támogatják az immunrendszer megfelelő működését,
- sokáig eltelítenek, így támogathatják a testsúlyszabályozást,
- segítik a csontok egészségének megőrzését,
- védelmet nyújthatnak bizonyos rákos megbetegedések ellen.
Tápanyagtartalom összehasonlítása
Az említett két zöldségféle egészségre gyakorolt hatásai kapcsán nem célunk egyértelmű nyertest hirdetni, azonban KalóriaGuru.hu kalkulátorait használva megpróbáltuk összehasonlítani a káposzta és a karfiol tápanyagtartalmát. Energiatartalmuk például teljesen megegyezik (25 kcal/100g), és glikémiás indexük sem sokban tér el (a káposztáé 10, a karfiolé 15). A legfontosabb tápanyagok mennyiségét illetően azonban kissé már eltérően teljesítenek.
A karfiol és a káposzta tápanyagtartalmának összehasonlítása
|Tápanyag neve
|Mennyiség 100 gramm nyers karfiolban
|Mennyiség 100 gramm nyers káposztában
|Fehérje
|1,9 gramm
|1,3 gramm
|Zsír
|0,3 gramm
|0,1 gramm
|Szénhidrát
|3 gramm
(amelyből cukor: 1,9 g)
|3,3 gramm
(amelyből cukor: 3,2 g)
|Rost
|2 gramm
|2,5 gramm
|Nátrium
|30 milligramm
|18 gramm
|C-vitamin
|48,2 milligramm
(egy felnőtt napi szükségletének 60,3%-a)
|36,6 milligramm
(egy felnőtt napi szükségletének 45,8%-a)
|Folsav
|57 mikrogramm
(egy felnőtt napi szükségletének 28,5%-a)
|43 mikrogramm
(egy felnőtt napi szükségletének 21,5%-a)
|K-vitamin
|15,5 mikrogramm
(egy felnőtt napi szükségletének 20,7%-a)
|76 mikrogramm
(egy felnőtt napi szükségletének 101%-a)
|Kálium
|299 milligramm
(egy felnőtt napi szükségletének 14,9%-a)
|170 milligramm
(egy felnőtt napi szükségletének 8,5%-a)
A lényeg, hogy a káposzta és a karfiol közötti „harcnak” nincs egyértelmű győztese. Mindkettő tápláló kiegészítője lehet egy szívbarát és az emésztőrendszer egészségét támogató étrendnek. A legjobb döntés tehát az, ha mindkettőt rendszeresen fogyasztjuk.
Forrás: hazipatika.com
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