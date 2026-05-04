Mellkasi fájdalom: mikor ártalmatlan és mikor kell komolyan venni?

A mellkasi fájdalomnak sokszor ártalmatlan oka van, de akár életveszélyes állapot jele is lehet.

Szúró, nyomó, égő érzés a mellkasban – sokan azonnal a legrosszabbra gondolnak. Nem véletlenül: a mellkasi fájdalom valóban lehet szívprobléma tünete. Ugyanakkor gyakran egészen más, jóval ártalmatlanabb ok áll a háttérben. A kulcs – a Mayo Clinic szakemberei szerint – a figyelmeztető jelek felismerése, ezek segítenek ugyanis eldönteni, mikor van szükség orvosi segítségre.

Mi okozhat mellkasi fájdalmat?

A mellkasi fájdalom hátterében sokféle ok állhat, nem csak szívbetegség. Ide tartoznak:

Szív- és érrendszeri okok: Ilyen például az angina (szív eredetű mellkasi fájdalom) vagy a szívinfarktus, amelyeknél a szívizom vérellátása romlik.

A savas reflux gyakran okoz égő mellkasi fájdalmat.

Tüdőbetegségek: Például tüdőembólia vagy mellhártyagyulladás is járhat mellkasi fájdalommal.

Mozgásszervi okok: Izomhúzódás, bordasérülés vagy porcgyulladás is kiválthat hasonló panaszokat.

Amikor valószínűleg ártalmatlan

Bizonyos jellemzők inkább arra utalnak, hogy a fájdalom nem szív eredetű. Ilyenkor

a fájdalom testhelyzet-változtatásra változik;

mély légvételre vagy köhögésre erősödik;

nyomásra érzékeny a mellkas; illetve

az enyhe fájdalom órákig vagy napokig fennáll változatlanul.

Ezek az esetek gyakran inkább izom- vagy emésztőrendszeri eredetűek.

Amikor pedig komolyan kell venni

A szív eredetű mellkasi fájdalom általában jellegzetes tünetekkel jár:

nyomó, szorító érzés a mellkas közepén;

fájdalom, amely kisugárzik a karba, nyakba, állkapocsba vagy hátba;

légszomj;

hideg verejtékezés, illetve

hányinger vagy szédülés.

Ezek a tünetek akár szívinfarktusra is utalhatnak.

Mentőt kell hívni, ha

a fájdalom hirtelen jelentkezik és erős;

néhány percnél tovább tart; valamint

ha légszomj, ájulás vagy gyengeség kíséri.

Ilyen esetben nem szabad várni, sürgősségi ellátásra van szükség. A szakértők hangsúlyozzák: még akkor is érdemes orvost hívni, ha nem biztos, hogy szívproblémáról van szó.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: Getty Images)