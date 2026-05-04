Mellkasi fájdalom: mikor ártalmatlan és mikor kell komolyan venni?
A mellkasi fájdalomnak sokszor ártalmatlan oka van, de akár életveszélyes állapot jele is lehet.
Szúró, nyomó, égő érzés a mellkasban – sokan azonnal a legrosszabbra gondolnak. Nem véletlenül: a mellkasi fájdalom valóban lehet szívprobléma tünete. Ugyanakkor gyakran egészen más, jóval ártalmatlanabb ok áll a háttérben. A kulcs – a Mayo Clinic szakemberei szerint – a figyelmeztető jelek felismerése, ezek segítenek ugyanis eldönteni, mikor van szükség orvosi segítségre.
Mi okozhat mellkasi fájdalmat?
A mellkasi fájdalom hátterében sokféle ok állhat, nem csak szívbetegség. Ide tartoznak:
- Szív- és érrendszeri okok: Ilyen például az angina (szív eredetű mellkasi fájdalom) vagy a szívinfarktus, amelyeknél a szívizom vérellátása romlik.
- Emésztőrendszeri problémák: A savas reflux gyakran okoz égő mellkasi fájdalmat.
- Tüdőbetegségek: Például tüdőembólia vagy mellhártyagyulladás is járhat mellkasi fájdalommal.
- Mozgásszervi okok: Izomhúzódás, bordasérülés vagy porcgyulladás is kiválthat hasonló panaszokat.
Amikor valószínűleg ártalmatlan
Bizonyos jellemzők inkább arra utalnak, hogy a fájdalom nem szív eredetű. Ilyenkor
- a fájdalom testhelyzet-változtatásra változik;
- mély légvételre vagy köhögésre erősödik;
- nyomásra érzékeny a mellkas; illetve
- az enyhe fájdalom órákig vagy napokig fennáll változatlanul.
Ezek az esetek gyakran inkább izom- vagy emésztőrendszeri eredetűek.
Amikor pedig komolyan kell venni
A szív eredetű mellkasi fájdalom általában jellegzetes tünetekkel jár:
- nyomó, szorító érzés a mellkas közepén;
- fájdalom, amely kisugárzik a karba, nyakba, állkapocsba vagy hátba;
- légszomj;
- hideg verejtékezés, illetve
- hányinger vagy szédülés.
Ezek a tünetek akár szívinfarktusra is utalhatnak.
Mentőt kell hívni, ha
- a fájdalom hirtelen jelentkezik és erős;
- néhány percnél tovább tart; valamint
- ha légszomj, ájulás vagy gyengeség kíséri.
Ilyen esetben nem szabad várni, sürgősségi ellátásra van szükség. A szakértők hangsúlyozzák: még akkor is érdemes orvost hívni, ha nem biztos, hogy szívproblémáról van szó.
Forrás: hazipatika.com
(Nyitókép: Getty Images)