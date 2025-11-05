Melyik vaj a legegészségesebb: a 73%-os vagy a 82%-os?

Az ukrán boltok polcain számos fajta vaj található: a „paraszti” (szeljanszke) jelölésű, kb. 73%-os zsírtartalmútól egészen a „extra” kategóriás, 82%-os vagy annál zsírosabb változatokig.

Sokan hajlamosak az alacsonyabb zsírtartalmú termékeket „könnyebbnek” tartani, ám a szakemberek szerint a zsírtartalom nem csupán számadat – hanem a vaj természetességének és tápértékének kulcsmutatója.

A vajban található tejzsír fontos forrása a zsírban oldódó A-, D-, E- és K-vitaminoknak, amelyek nélkülözhetetlenek az egészséges bőr, csontozat és hormonháztartás fenntartásához.

Mit ír elő az ukrán szabvány?

A nemzeti szabvány szerint a vaj több kategóriába sorolható a zsírtartalom alapján:

„Extra” vaj: 80,0–85,0% zsírtartalom

„Paraszti” vaj: 72,5–79,9% zsírtartalom

A klasszikus, 80–82,5%-os vaj kizárólag természetes tejszínből készül.

Ezzel szemben a 73%-os termékek esetében gyakran növelik a víztartalmat, vagy szárított tejport és egyéb adalékokat használnak, ami rontja a minőséget és csökkenti a tápértéket.

A szakértők hangsúlyozzák:

„A valódi vaj legalább 80%-os zsírtartalmú. Ha a csomagoláson ennél kevesebb szerepel, érdemes figyelmesen elolvasni az összetevőket – könnyen lehet, hogy vízzel vagy tejporral hígított keverékről van szó.”

A magasabb zsírtartalmú, 82%-os vaj nemcsak ízletesebb, hanem tovább eltartható, stabilabb és jobb sütési-főzési tulajdonságokkal is rendelkezik.

A dietetikusok nem javasolják a vaj teljes elhagyását, de a mértékletességet és a minőséget hangsúlyozzák.

Bár a 82%-os vaj kalóriadúsabb (kb. 740–750 kcal/100 g), mégis ez tartalmazza a legjobb minőségű tejzsírt, amely szükséges az egészséges anyagcseréhez.

A szakértők szerint jobb keveset enni a valódi vajból, mint sokat a „könnyített” változatokból.

Az ajánlott napi mennyiség egy felnőtt számára 10–20 gramm (1–2 teáskanál).

Emellett érdemes kerülni az olyan termékeket, amelyeken a „spred” vagy „növényi–tejes keverék” megjelölés szerepel – ezek ugyanis gyakran transzzsírokat tartalmaznak, amelyek növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Aki a legtisztább összetételű, legtermészetesebb ízű és legnagyobb tápértékű vajat keresi, annak a szakértők egyértelműen a 82%-os „extra” vajat ajánlják.

Fő szempontok vásárláskor:

Zsírtartalom: 80–85%

Összetevők: csak tejszín vagy pasztőrözött tejszín – adalékok nélkül.

Jelölés: feleljen meg az DSTU 4399:2005 szabványnak.

A minőségi, magas zsírtartalmú vaj tehát nemcsak ízletesebb, hanem táplálóbb és természetesebb is – feltéve, hogy betartjuk a mértékletes fogyasztást.

