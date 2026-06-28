Két nap alatt több mint 50 riasztás a hőség miatt Kárpátalján

A rendkívüli hőség miatt az elmúlt két napban több mint ötven alkalommal riasztották a mentőszolgálatot Kárpátalján hőguta, túlmelegedés vagy eszméletvesztés miatt. A térségben a nappali hőmérséklet eléri a 36–37 Celsius-fokot, ami komoly megterhelést jelent a szervezet számára.

A mentőszolgálat arra figyelmeztet, hogy a lakosság fokozottan ügyeljen a hőség okozta tünetekre, és tartsa be az alapvető óvintézkedéseket.

Javasolják a rendszeres folyadékfogyasztást, a tűző nap kerülését – különösen 11 és 16 óra között –, valamint a könnyű, világos ruházat és fejfedő viselését.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy hőguta gyanúja esetén az érintettet azonnal hűvös, árnyékos helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és amennyiben eszméletvesztés, görcsök, zavartság vagy tartós rosszullét jelentkezik, haladéktalanul mentőt kell hívni.

A hőség különösen veszélyes az idősekre, a gyermekekre, a várandós nőkre, a krónikus betegekre, valamint azokra, akik hosszabb időt töltenek a szabadban, vagy a napon dolgoznak.

A mentőszolgálat arra kér mindenkit, hogy rosszullét esetén ne késlekedjen segítséget kérni.

Kárpátalja.ma

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