Mi befolyásolhatja a pajzsmirigy kezelését?

Kevésbé lesz eredményes a kezelés, ha például nem az előírtak szerint szedjük a gyógyszert, vagy nem megfelelő az étrendünk. De ezeken kívül mire kell még figyelni?

A pajzsmirigyzavarok diagnosztikájának első lépése a laborvizsgálat, melynek során megtudhatjuk, fennáll-e nálunk a szerv alul- vagy túlműködése. Ha kiderül a pajzsmirigyprobléma, az legtöbbször gyógyszeres terápiát igényel. Azonban vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják a kezelés eredményességét. Hogy pontosan melyek ezek, azt dr. Békési Gábor, a Budai Endokrinközpont pajzsmirigy-specialistája tisztázza.

Más készítményre váltunk

Számos vállalat gyárt szintetikus pajzsmirigyhormont, és termékeik kissé különbözhetnek egymástól (bár ez leginkább a vivőanyagokat érinti). Ez azt jelenti, hogy a szervezet másképp reagálhat a különböző készítményekre. Az ATA (American Thyroid Association) azt ajánlja, hogy a TSH-szintek ingadozásának elkerülése érdekében ragaszkodjunk az általunk ismert és alkalmazott gyógyszerekhez, melyeket az orvosunk javasolt. Még akkor se váltsunk, ha egy családtagunk vagy ismerősünk más készítményt szed.

Kihagyjuk a tablettákat

Ahhoz, hogy eredményes legyen a kezelés, fontos, hogy a pajzsmirigygyógyszereinket az előírtak szerint szedjük. Bár a pótlásra került hormon a vérben hosszú ideig megmarad, ha több nap egymás után kimarad (akár rendszeresen), akkor az befolyásolhatja a vizsgálati eredményeket. Ugyanez igaz arra is, ha hetekig valamiért nem az előírt adagot vesszük be, hanem többet vagy kevesebbet.

Más szokások

Szintén befolyásolhatja a pajzsmirigykezelés hatását az, ha az egyik nap üres gyomorra szedjük be a gyógyszert, ám a másikon étkezés közben. Figyeljünk oda, hogy mindennap ugyanúgy vegyük be a tablettát! A legjobb természetesen az lenne, ha ezt reggel, ébredés után, üres gyomorral tennénk, ugyanis az ételek, italok (főleg a kávé) befolyásolják a hormon felszívódását. Ha valamiért ez nem kivitelezhető, és mindig étkezés közben szedjük a tablettát, akkor nagyobb adagra lehet szükségünk, mintha mindig éhgyomorra vennénk be azt.

Teherbe esünk

A pajzsmirigygyógyszereinket akkor is szednünk kell, ha kisbabát várunk. Sőt, lehet, hogy még nagyobb adagot kell bevennünk, mert nemcsak nekünk, hanem a fejlődő babának is szüksége van a megfelelő pajzsmirigyhormon-ellátottságra. “Éppen ezért, amint megtudjuk, hogy egy nő terhes, laborvizsgálattal ellenőrizni kell a TSH-szintjét, és ha kell, növeljük a pajzsmirigygyógyszere adagját” – magyarázza dr. Békési Gábor PhD.

Más gyógyszereket is szedünk

Egyes gyógyszerek zavarhatják a pajzsmirigygyógyszer felszívódását. Ilyenek például a fogamzásgátlók, antidepresszánsok, kortikoszteroidok, koleszterincsökkentők, vasat, kalciumot tartalmazó étrend-kiegészítők. Ha eddig nem szedtünk ilyeneket, egyeztessünk orvosunkkal!

Más étrend

Bizonyos élelmiszerek, mint a dió, szója, és a magas rosttartalmú ételek megzavarhatják a gyógyszerek felszívódását, csakúgy, mint a keresztesvirágú zöldségek, például a kelbimbó, a karfiol vagy a káposzta. Ezek mellett érdemes arra is figyelnünk, hogy naponta közel azonos jódtartalmú ételeket fogyasszunk!

Forrás: hazipatika.hu