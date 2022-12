Mi történik a hajjal télen?

Sokan tapasztalják, hogy a hidegebb hónapokban hajuk szerkezete megváltozik, valamint erőteljesebb hajhullás is jelentkezhet. De vajon valóban az időjárás tehet erről?

Egy egészséges felnőttnek nagyjából 100 ezer hajszála van, amely folyamatosan cserélődik. A hajkorona esztétikai funkcióján kívül számos egyéb feladatot is ellát: védi például a fejbőrt az UV-sugárzástól és a hőmérséklet-változásoktól – olvasható az Index cikkében. Mint írták, a hajhullás teljesen természetes jelenség, és egy bizonyos szintig egészséges is. Egyesek akár napi 100 hajszálat is elveszthetnek anélkül, hogy az kopaszodáshoz vezetne – ennél nagyobb mértékű hullás viszont már problémás lehet.



Valóban létezik „szezonális hajvesztés”?



A haj 97 százalékban keratinból, 3 százalékban pedig vízből áll. Egy hajszál életciklusa 3 szakaszból áll: növekedési, átmeneti és nyugalmi időszakból. A növekedési fázis 2-6 évig tart, és naponta 0,3-0,5 milliméteres növekedés figyelhető meg – ez a nők esetében gyorsabb. Az átmeneti szakaszban a növekedés megáll, a 3 hónapos nyugalmi időszakban pedig elhal a hajhagyma. A ciklus végén azonban kifejlődik egy új hajhagyma, amiből egy új hajszál nő majd ki. A haj látványosabb ritkulása általában 30 éves kor körül kezdődik. A férfiaknál általában hamarabb jelentkezik a kopaszodás és az őszülés, mint a nőknél.

„A hajnövekedés gyorsaságát több tényező befolyásolja, elsősorban a vérellátás és a hormonok. Azt, hogy milyen típusú a hajunk, örököljük, de hathatunk is rá a táplálkozással, hajápolókkal” – fogalmaznak a cikkben. Megjegyezték, hogy egyesek úgy vélik, hogy a hajunk télen sem hullik jobban, mint az év többi részében, és a hajhagymák nem fázhatnak meg a hideg időben – néhány kutatás viszont azt állítja, hogy októberben és novemberben több hajszálunk hullik ki, főként a nőknél. A tudomány ezt a jelenséget szezonális hajvesztésnek hívja, és azzal magyarázza, hogy a szervezet így készül fel a télre.

A hideg és a fűtésszezon is hat rá



Ha jelentősebb téli hajhullást nem is lehet kimutatni, az biztos, hogy a kinti hideg, valamint a fűtés miatt szárazzá vált beltéri levegő megváltoztathatja a haj minőségét és szerkezetét. Így tincseink ezekben a hónapokban szárazabbak, fénytelenebbek és törékenyebbek lehetnek, emiatt pedig a hajhullás is fokozódhat.

Arról sem szabad azonban megfeledkezni, hogy a hideg miatt a téli hajmosások alkalmával jellemzően nem adjuk meg a hajunknak azt a lehetőséget, hogy a szabad levegőn száradjon meg. A hajszárító forró levegője azonban szintén roncsolja tincseinket, ezáltal pedig elősegítheti a szokásosnál erőteljesebb hajhullást is.

A szervezetünk télre kiürülő vitaminkészletei, illetve a tápanyagszegényebb táplálkozás miatt szintén fokozottabb lehet a hajvesztés ebben az időszakban. Ügyeljünk az A-, E- és B12-vitamin megfelelő pótlására.



Forrás: hazipatika.com