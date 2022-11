Miért fogyasszunk édesburgonyát?

A batáta, vagyis az édesburgonya egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A sokoldalú zöldségféle ehető sütve, főzve, párolva, grillezve és pürésítve is, általában véve pedig remek helyettesítője a hagyományos burgonyának. Érdemes gyakran fogyasztani, mert hasznos anyagokat tartalmaz szervezetünk számára.

C-vitamin

Az édesburgonya magas C-vitamin-tartalmával nemcsak ahhoz járul hozzá, hogy erősebb legyen az immunrendszerünk, de erősebbek lesznek tőle a fogaink és a csontjaink is, továbbá jobb az emésztésünk és a vérkeringésünk, és a bőrünk szépségének is jót tesz, mert serkenti a kollagéntermelődést. Emellett segít védeni a szervezetet a toxinok hatásaitól.

D-vitamin

A zöldségben D-vitamin is bőven található, amely fontos szerepet játszik abban, hogy legyen elég energiánk, jó legyen a hangulatunk, továbbá a csontok, a szív, az idegek, a bőr és a fogak egészségéhez is fontos. Megfelelő D-vitamin-szint szükséges a pajzsmirigy egészséges működéséhez is. Éppen ezért (különösen a kevésbé napsütéses évszakokban) érdemes belőle bőségesen fogyasztani.

Vas

Az édesburgonya vastartalma miatt segít, hogy megfelelő legyen az energiaszintünk, segíti a vörösvérsejtek termelődését és a fehérjék feldolgozását, erősíti az immunrendszert és a stressztűrő képességet is.

Magnézium

Magnézium is bőven van a batátában, amely abban játszik szerepet, hogy egészségesek legyenek az ereink, a vérünk, a csontjaink, az izmaink, valamint az idegrendszerünk is megfelelően működjön.

Kálium

A kálium szerepet játszik az idegrendszer megfelelő működésében és a szívritmus szabályozásában. Segít rugalmasan tartani az izmokat, és megakadályozza a görcsök kialakulását, enyhíti a gyulladásokat, duzzanatokat, nem utolsósorban pedig a vesék megfelelő működéséhez is szükség van rá.

Karotinoidok

Az édesburgonyában sok karotinoid is található, amely az A-vitamin elővitaminja, így tehát jót tesz a látásnak, az immunrendszernek, és segít védeni a sejteket az öregedéstől. Ráadásul ez a zöldség bár édes ízű, fogyasztása esetén nem emeli meg túlságosan a vércukorszintet, így a fogyókúrás étrendekbe is nagyszerűen beilleszthető.

Forrás: hazipatika.com