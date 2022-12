Miért hasznos télen a hagyma?

A hidegebb időszak beköszöntével fontos minél több egészséges élelmiszert beépíteni a táplálkozásunkba. Ilyenkor ugyanis a gyakori megfázásos és légúti betegségekkel szemben a megfelelő szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával is védekezhetünk. A hagymafélék pedig a legjobbak közé tartoznak az őszi-téli zöldségek közül.

Támogatják az immunrendszer működését, erős gyulladáscsökkentő hatásuk van, így kifejezetten alkalmasak a felső légúti problémák kezelésére. Emellett kiváló fűszerezőképességgel rendelkeznek, így nem is olyan meglepő, hogy a korabeli krónikák szerint Mátyás királynak a vöröshagyma volt a kedvenc csemegéje – írja portálunkhoz eljuttatott közleményében a hagymafélékről az Európai Friss Csapat – Az ízek ereje program. A hagymafélék közül ezúttal a vöröshagyma legjobb tulajdonságait szedték össze.

„A hagymafélék a hazai, tradicionális ételeink kötelező elemei. A bélflóra szempontjából igazán értékes anyagot, inulint tartalmaznak, de antioxidánsokban is gazdagok, így az immunrendszerünkre is pozitív hatást gyakorolnak” – fogalmazott Fülöp Lili, az Európai Friss Csapat program dietetikusa. Lássuk tehát, hogyan hat a vöröshagyma fogyasztása a szervezetre.

Csökkenti a vércukorszintet

A vöröshagymában található króm bizonyítottan csökkenti az vércukorszintet, javítja a glükóztoleranciát, illetve segít csökkenteni a koleszterinszintet is. Jótékony hatással van továbbá a gyomor- a bélrendszer egészségére. Egy fej vöröshagyma a felnőttek számára ajánlott napi krómbevitel 20 százalékát fedezi.



Magas antioxidánstartalom

A vöröshagyma nagyon gazdag flavonoidokban, flavonoid típusú antioxidánsokban, amelyek megakadályozzák a sejtkárosodást. Olyan betegségek megelőzésében is jó szolgálatot tehetnek, mint a rák vagy a cukorbetegség.

Támogatja az immunrendszer működését

A vöröshagyma bővelkedik prebiotikumokban, amelyek segítenek megőrizni az egészséges bélflórát, és így hozzájárulnak az immunrendszer optimális működéséhez.

Jót tesz a csontoknak

A vöröshagyma a csontok egészségét is javítja, rendszeres fogyasztása mérsékli a csontritkulást.

Gyulladáscsökkentő vitaminbomba

A vöröshagyma számos ásványi anyagot és vitamint tartalmaz: C-vitamin, kalcium, foszfor, kálium, nátrium, magnézium, vas, réz és cink mellett található benne B1-, B2-, B3-, B5- és B6-vitamin, valamint folsav és biotin is. Javítja a szív- és érrendszer egészséget, antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatású.

Egyszerű és gyors házi savanyúság

A hagymafélék családjába sorolható a vöröshagyma mellett a metélőhagyma, zöldhagyma, fehérhagyma, lilahagyma, salottahagyma, fokhagyma és póréhagyma is. Különbség közöttük nem jó tulajdonságaikban, pozitív hatásaikban van, hanem formájukban és ízvilágukban. A fokhagymának például jellegzetes erős íze és illata van, míg Fülöp Lili receptjének alapja kevésbé csípős íze miatt pont a lilahagyma.

Savanyított hagyma

Hozzávalók:

2 kisebb lilahagyma

2 csésze ecet

2 csésze víz

1/3 csésze cukor

2 evőkanál só

Elkészítés: először vékonyra felszeleteljük a hagymát, aztán közepes lángon egy kisebb fazékban felhevítjük az ecetet, a vizet, a cukrot és a sót. Addig kevergetjük, amíg a cukor és a só teljesen fel nem oldódik (körülbelül 1 perc), majd hagyjuk kicsit kihűlni a sóoldatot. Ezalatt tegyük egy üvegbe a felszeletelt hagymákat, és végül öntsük rá a kihűlt keveréket. Az üveget azután zárjuk le, hogy szobahőmérsékletűre hűlt, majd tegyük be a hűtőszekrénybe. Akkor lesz fogyasztható, ha a hagymák világos rózsaszínűek és puhák lesznek. Hűtőben így akár 2 hétig is eláll ez az egészséges és finom savanyúság, amely kitűnően passzol húsok mellé, szendvicsekbe, de feldob egy isteni házi készítésű hamburgert is.

Tipp: ha szeretjük a különlegességeket, akkor kombinálhatjuk a hagymafajtákat. A lilahagyma mellé tehetünk vöröshagymát, fehérhagymát, vagy éppen fokhagymát, de ízlés szerint zöldfűszerekkel is feldobhatjuk savanyúságunkat. Ha a csípőset szeretjük, akkor kipróbálhatjuk a receptet egy kis chilivel is. Amennyiben pedig azért nem merünk vöröshagymát enni, mert tartunk a kellemetlen szagától, akkor próbáljuk ki, hogy elrágunk egy friss petrezselyemszárat!

Forrás: hazipatika.com

Fotó: Fotó: Getty Images