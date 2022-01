Miért tilos alufóliába csomagolni az ételt?

Az alufóliában sütött élelmiszer alumíniumtartalma jelentősen megnövekedhet a hőmérséklet és a maró fűszerek hatására.

Alumíniummal kisebb mennyiségben nap mint nap találkozik a szervezetünk. Megtalálható a konzerves kukoricában, a dezodorunkban és számos kozmetikai cikkben, illetve bizonyos gyógyszerekben – például antidepresszánsokban – is jelen van.

Kis mennyiségben még nem okoz gondot

Az alumínium kénsavval alkotott sóját, az alumínium-szulfátot az ivóvíz tisztításának folyamatában is alkalmazzák, így hétköznapi életünk során szinte elkerülhetetlen, hogy a szervezetünkbe jusson. Kis mennyiségben még nem is okoz gondot: az Egészségügyi Világszervezet adatai alapján az emberi testsúlyhoz viszonyítva kilogrammonként 40 milligramm alumíniumot képes az emberi szervezet kiválasztani. Egy hetven kilós ember esetében tehát 2800 milligramm napi bevitele még nem jár egészségügyi kockázattal.Sajnos azonban ennél jóval több jut be a szervezetünkbe átlagosan, elsősorban az étkezésünk során. Az alumínium edények oxidációs eljárással készült, belső rétegének köszönhetően a fémet magas hőfokon sem oldják az ételünkbe. Viszont az edény egy idő után “elhasználódik”, a belső réteget pedig a sok mosogatástól és kaparászástól felsértjük. Innentől semmi sem gátolja meg, hogy az ebédünket ez a nem túl egészséges könnyűfém ízesítse. Ha új alumínium edényt vásárolunk, tanácsos többször vizet forralni benne, míg az alja matt színezetűvé nem válik. Ezzel a természetes oxidációs folyamattal új réteg védi a szivárgástól az edényt, és ugyan nem lesz olyan szép és csillogó, a belőle fogyasztott élelmiszer egészségesebb.

Alumíniumos tarja ebédre

Nagyobb gondot okoz az alufóliába csomagolt étel sütése. Magas hőfokon ugyanis a fólia fémtartalma szivárogni kezd az ebédbe, ráadásul minél magasabb hőmérsékleten, minél hosszabb ideig sütjük az ételt a fóliában, alumínium-koncentrációja annál jobban nő. Elsősorban a folyékony, savas közegben (citromos, vagy paradicsomszószos) főtt ételek oldják az alufóliát, illetve az alkohol és a sótartalom. A szakemberek nem tanácsolják, hogy bármit is alufóliában süssünk, tanácsos porcelán, vagy üveg anyagú fedőt használni helyette. Hideg ételt alufóliázni rövidebb időre biztonságos, viszont ha hosszabb ideig tartjuk benne az élelmiszert, a benne lévő fűszerek szintúgy kioldhatják az alumíniumot. Tanácsos ezért a hűtőben lévő húsokat is valamilyen más módon tárolni.

A szervezetben feldúsuló alumíniummennyiséget számos betegséggel összefüggésbe hozták, többek között a Parkinson-kór az Alzheimer-kór kialakulását is elősegíti. Nagy mennyiségben veseelégtelenséget és a csontozat károsodását eredményezi, illetve lassítja az agysejtek termelődését. Bizonyos munkakörök – például hegesztés – során a tüdőbe is rendszeresen kerül alumínium por formájában, amely asztma kialakulásához vezethet.

Forrás: HáziPatika.com